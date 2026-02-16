Revelan millonaria cifra que EE. UU. habría gastado, día a día, para capturar a Nicolás Maduro

El prestigioso diario norteamericano, Bloomberg, informó sobre lo que habrían sido los costos totales que Estados Unidos tuvo que gastar para capturar al dictador venezolano y a su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero del 2026.

Apoyo aéreo y unos 60 efectivos de las fuerzas especiales descendieron de helicópteros sobre la capital de Venezuela, atacaron a los militares que defendían el fuerte donde se encontraba Maduro y lo capturaron sin una sola baja militar por parte del ejército norteamericano.

Sin embargo, según Bloomberg, el despliegue militar en el Caribe está costando una millonada para Estados Unidos. Los cálculos muestran que el costo operativo de los buques de guerra desplegados frente a costas venezolanas supera los 20 millones de dólares diarios desde noviembre hasta enero.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe Foto: AP / Adobe Stock

Los costos están cubiertos por los fondos de defensa de EE. UU.; sin embargo, “los conflictos tienen un costo adicional”, según pudo confirmar el medio estadounidense citando a Mark Cancian, un experto en estudios estratégicos internacionales.

Decenas de buques, aviones de combate, drones y buques logísticos de la Armada de EE. UU. comenzaron a desplegarse en Latinoamérica a finales del verano pasado, como parte de una concentración denominada Southern Spear.

Según Bloomberg, en su apogeo, el despliegue representó el 20 % de la flota de superficie de la Armada, inmovilizando recursos críticos incluso mientras estallaban crisis en otras partes del mundo.

“Ninguna de estas tropas se queda esperando la acción”, justificó el secretario de Estado Marco Rubio tras una sesión informativa en enero con legisladores sobre la operación de Maduro, la Operación Resolución Absoluta. “Están desplegados en algún lugar del mundo. Si no están aquí, están en otro lugar”.

El poderoso portaaviones ya llegó a jurisdicciones del Comando Sur en el Caribe. Foto: U.S. Navy

El Gobierno estadounidense aseguró que las acciones realizadas en Venezuela no implicaron costos adicionales para los ciudadanos, dado que los efectivos participantes ya se encontraban previamente desplegados en la zona.

“Estimamos que la Operación Southern Spear, que incluye la Operación Absolute Resolve, probablemente ha costado unos 2000 millones de dólares desde agosto de 2025”, declaró Elaine McCusker, exinterventora del Pentágono.

El Ford se posiciona como el portaaviones más poderoso del planeta, con capacidad para albergar a más de 4.000 tripulantes y operar decenas de aeronaves de combate. Mantenerlo desplegado, junto a su escolta de destructores, submarinos y cruceros equipados con misiles guiados.

Desplegar este portaaviones implicaba un desembolso cercano a 11,4 millones de dólares por día, de acuerdo con estimaciones sustentadas en cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el presupuesto de defensa estadounidense y el CSIS.

Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas especiales de EE.UU. Foto: Getty Images

Asimismo, al menos dos grupos anfibios permanecían listos para operar: unidades de tarea de la Armada de los EE. UU. destinadas a ejecutar ofensivas desde el mar hacia la costa.

La presencia del USS Iwo Jima —donde fueron trasladados Maduro y Flores tras su detención—, el USS Fort Lauderdale, el USS San Antonio y la 22.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina de EE. UU. representaba un gasto aproximado de 8,59 millones de dólares diarios.