Estados Unidos intercepta petrolero que habría burlado bloqueo de Trump contra Venezuela y lo neutraliza tras persecución internacional

Fuerzas estadounidenses interceptaron en el océano Índico a un petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe ordenado por el presidente Donald Trump contra buques sancionados que entren o salgan de Venezuela, informó el Pentágono.

“El Verónica III”, de bandera panameña, “intentó burlar el bloqueo del presidente Trump, y esperaba poder escapar. Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos”, indicó el Pentágono en un mensaje publicado este domingo en X.

La publicación incluye un video de las fuerzas estadounidenses abordando un helicóptero y luego el buque cisterna.

Una semana atrás el Pentágono interceptó el Aquila II de forma similar.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

En diciembre, Trump ordenó un “bloqueo” de los buques petroleros sancionados que se dirigían hacia y desde Venezuela. Al menos nueve barcos fueron incautados desde entonces.

Esos barcos representan sin embargo una pequeña fracción del número total de buques de la “flota fantasma” sancionados que operan en todo el mundo para evadir las sanciones y que llegarían a ser unos 800, según un alto oficial de la Guardia Costera estadounidense.

El Verónica III zarpó de Venezuela el 3 de enero, el mismo día en que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro tras invadir territorio del país sudamericano.

El Gobierno aseguró que el petrolero intentó burlas los bloqueos de EE. UU. Foto: AFP

El buque, que transportaba alrededor de 1,9 millones de barriles de petróleo, según TankersTrackers.com, está incluido en la lista de sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, de acuerdo al sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.

“El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en el ámbito marítimo”, declaró el Pentágono en X.

Trump ordenó bloquear las operaciones de los buques petroleros en aguas internacionales. Foto: @MenchOsint

El pasado viernes, 13 de febrero, las fuerzas estadounidenses anunciaron el bombardeo a una “narcolancha” interceptada en el Caribe, la cual, según el Gobierno de Trump, transportaba drogas hacia Norteamérica, pese a que la administración no ha ofrecido las pruebas necesarias para rectificar que en efecto eran criminales, lo cual tampoco ha ocurrido con los ataques anteriores.

Ese día, “la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación (...) que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, indicó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.