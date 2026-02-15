Mundo

Estados Unidos intercepta petrolero que habría burlado bloqueo de Trump contra Venezuela y lo neutraliza tras persecución internacional

El país norteamericano sanciona a todos los buques que entren o salgan de territorio venezolano sin autorización.

Redacción Mundo
15 de febrero de 2026, 9:33 p. m.
Estados unidos suele compartir las imágenes de los operativos a los petroleros en aguas internacionales.
Estados unidos suele compartir las imágenes de los operativos a los petroleros en aguas internacionales. Foto: Captura de pantalla X @Southcom

Fuerzas estadounidenses interceptaron en el océano Índico a un petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe ordenado por el presidente Donald Trump contra buques sancionados que entren o salgan de Venezuela, informó el Pentágono.

“El Verónica III”, de bandera panameña, “intentó burlar el bloqueo del presidente Trump, y esperaba poder escapar. Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos”, indicó el Pentágono en un mensaje publicado este domingo en X.

La publicación incluye un video de las fuerzas estadounidenses abordando un helicóptero y luego el buque cisterna.

Una semana atrás el Pentágono interceptó el Aquila II de forma similar.

En diciembre, Trump ordenó un “bloqueo” de los buques petroleros sancionados que se dirigían hacia y desde Venezuela. Al menos nueve barcos fueron incautados desde entonces.

EE. UU. habilita transacciones con PDVSA para actividades de exploración y producción de gas y petróleo

Esos barcos representan sin embargo una pequeña fracción del número total de buques de la “flota fantasma” sancionados que operan en todo el mundo para evadir las sanciones y que llegarían a ser unos 800, según un alto oficial de la Guardia Costera estadounidense.

El Verónica III zarpó de Venezuela el 3 de enero, el mismo día en que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro tras invadir territorio del país sudamericano.

PDVSA, petróleo
El Gobierno aseguró que el petrolero intentó burlas los bloqueos de EE. UU. Foto: AFP

El buque, que transportaba alrededor de 1,9 millones de barriles de petróleo, según TankersTrackers.com, está incluido en la lista de sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, de acuerdo al sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.

Régimen de Venezuela envía su primer cargamento de petróleo a Israel, tras la captura de Maduro

“El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en el ámbito marítimo”, declaró el Pentágono en X.

Fuerzas de EEUU persiguen a un petrolero en el Caribe
Trump ordenó bloquear las operaciones de los buques petroleros en aguas internacionales. Foto: @MenchOsint

El pasado viernes, 13 de febrero, las fuerzas estadounidenses anunciaron el bombardeo a una “narcolancha” interceptada en el Caribe, la cual, según el Gobierno de Trump, transportaba drogas hacia Norteamérica, pese a que la administración no ha ofrecido las pruebas necesarias para rectificar que en efecto eran criminales, lo cual tampoco ha ocurrido con los ataques anteriores.

Ese día, “la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación (...) que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, indicó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

