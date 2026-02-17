MUNDO

José Antonio Kast cuestiona ayuda humanitaria que enviará Gabriel Boric a Cuba

La Habana acusa al presidente Donald Trump de querer “asfixiar” a la economía de la isla.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de febrero de 2026, 1:05 p. m.
José Kast y Gabriel Boric.
José Kast y Gabriel Boric. Foto: AP

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, cuestionó la ayuda económica que enviará el actual gobierno chileno a Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por las presiones de Estados Unidos.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela, luego de la caída el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro, y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla comunista.

“No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana”, criticó Kast en una conferencia de prensa en el sur de Chile, tras regresar de sus vacaciones.

Ayuda humanitaria enviada a Cuba
Ayuda humanitaria enviada a Cuba por parte de México. Foto: X/@SRE_mx

La semana pasada, el gobierno del izquierdista Gabriel Boric anunció que aportaría para ayudar a la isla un millón de dólares, a través del Fondo contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Unicef.

Mundo

El Congreso de Perú debate la destitución del presidente interino José Jerí

Mundo

Estados Unidos confirma tres ataques a embarcaciones narco que dejaron un saldo de 11 muertos

Mundo

La potencia militar que desafía al mundo construirá el tren submarino más veloz

Mundo

Estos son los 4 países de América Latina que no hablan español

Mundo

Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

Mundo

Hillary Clinton hace grave acusación contra Donald Trump y denuncia un “encubrimiento” en relación con el caso Epstein

Mundo

Donald Trump habló sobre defensa de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Semana TV

Gustavo Petro desata nuevo lío diplomático para Colombia

Política

Una foto de José Antonio Kast con Javier Milei enfureció a Gustavo Petro: su reacción impactó en las redes sociales

Mundo

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, sienta su posición sobre posible acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro

Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, agregó que “cualquier ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia y eso no lo he visto”.

Aumenta cifra de muertos en incendio en Chile: presidentes Boric y Kast se reúnen para enfrentar la emergencia

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, La Habana acusa al presidente Donald Trump de querer “asfixiar” a la economía de la isla, que lanzó un paquete de medidas de emergencia, como el racionamiento de gasolina, la semana laboral de cuatro días en las administraciones, el teletrabajo y las clases universitarias a distancia.

Países como México, España y Rusia también anunciaron que ayudarán a Cuba.

Gabriel Boric y José Antonio Kast
Gabriel Boric y José Antonio Kast. Foto: AFP

“España prestará ayuda humanitaria (…) a Cuba a través del sistema de Naciones Unidas en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad”, indicó un breve comunicado del ministerio, que no especificó calendario ni cantidades de la ayuda.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla.

Huracán Oscar llega a Cuba
Ciudadanos cubanos sufren el bloqueo. Foto: Redes sociales

Frente a esta coyuntura, el gobierno comunista aplica un paquete de medidas de emergencia que restringe la venta de combustible y reduce el transporte público, una actividad que ya estaba muy deprimida por el impacto de la prolongada crisis económica, con apagones y escasez de alimentos y medicinas.

Más de Mundo

El presidente de Perú, José Jerí, declaró el estado de emergencia en el país. (Photo by CONNIE FRANCE / AFP)

El Congreso de Perú debate la destitución del presidente interino José Jerí

Estados Unidos sigue atacando embarcaciones cargadas con droga en el Pacífico y el Caribe

Estados Unidos confirma tres ataques a embarcaciones narco que dejaron un saldo de 11 muertos

Futuristic train at speed

La potencia militar que desafía al mundo construirá el tren submarino más veloz

En Sudamérica, la distribución del poder se muestra de manera singular en Chile y Bolivia, con Valparaíso, la ‘joya del Pacífico’, siendo un centro legislativo clave.

Estos son los 4 países de América Latina que no hablan español

El Servicio Postal de EE.UU. dejó de aceptar paquetes procedentes de China y Hong Kong debido a este cambio.

Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

Donald Trump y Hilary Clinton

Hillary Clinton hace grave acusación contra Donald Trump y denuncia un “encubrimiento” en relación con el caso Epstein

Donald Trump, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.

Donald Trump habló sobre defensa de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Las tensiones entre ambos países ha incrementado

Alerta en Oriente Medio: Irán amenazó a EE. UU. con atacar su portaviones usando “su arma más peligrosa capaz de hundirlo”

.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”: Donald Trump vuelve a poner los ojos en la isla

Noticias Destacadas