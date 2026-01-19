mundo

Aumenta cifra de muertos en incendio en Chile: presidentes Boric y Kast se reúnen para enfrentar la emergencia

A pesar de los esfuerzos de los bomberos, el fuego sigue activo al sur del país.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

20 de enero de 2026, 3:02 a. m.
Incendios en el sur de Chile no dan tregua.
Foto: Tomada de Prensa Latina

En Ñuble y Biobío, unos 500 km al sur de Santiago, bomberos combaten por tercer día incendios que han consumido cerca de 35.000 hectáreas y destruyeron o dañaron un millar de casas.

Hemos logrado controlar o acotar parte de los incendios; hay algunos que siguen muy activos y están en combate intenso”, dijo el presidente Gabriel Boric la tarde del lunes, al hacer un balance desde la región del Ñuble.

El mandatario advirtió, no obstante, que se registran “nuevos focos en la región de la Araucanía y eso implica necesariamente dividir fuerzas”.

Brigadistas forestales combaten varios focos de incendio en las regiones de Ñuble y Biobío, donde el Gobierno decretó estado de catástrofe.
Foto: AFP

En un último reporte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó de un nuevo fallecido en Biobío, con lo que el número de víctimas se elevó a 20.

La mayoría de las víctimas murieron alcanzadas por las llamas en Lirquén y Penco, donde la madrugada del domingo el incendió avanzó rápidamente.

“Fue horrible. Traté de mojar lo que más pude la casa, pero vi que las llamas venían hacia mi sector. Agarré a mi hijo, mi hermano sacó a mi perro, y huimos”, contó Yagora Vásquez a la AFP en Lirquén, pequeño poblado portuario convertido en uno de los epicentros de la tragedia.

Militares vigilaban el lunes algunas zonas completamente arrasadas por las llamas, en un paisaje de destrucción desolador, con calles repletas de autos derretidos, cerros de latas y casas reducidas a escombros.

En Lirquén, donde ya no eran visibles las llamas, los vecinos no dudan en comparar los incendios con lo que pasó en febrero de 2010, cuando un tsunami arrasó con la zona y dejó más de 500 víctimas en todo el país.

Esto es mucho peor, mucho más devastador. En el terremoto se salió el mar, hubo destrozos, pero comparado con esto no es nada”, lamenta Marelí Torres, de 53 años.

Después del tsunami, Torres y su familia abandonaron su casa en la costa “para evitar todo lo que era mar, porque siempre decían que iba a venir otro tsunami más fuerte”.

Pero 16 años después, la vivienda en la que vivía sobre un cerro fue arrasada por “una ola de fuego, no de agua”.

En la zona se registraron en esta jornada temperaturas de unos 25 grados Celsius, inferiores a las del sábado y domingo, sin embargo, en enero de este año se alcanzaron algunas de las mayores temperaturas (34.7° en Coyhaique).

En Lirquén, los caminos de acceso estaban repletos de vecinos que volvieron a las que fueron sus casas para limpiar los escombros.

En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza Chile, en especial en la zona centro-sur, también afectando a la Patagonia Argentina con más de 15.000 hectáreas quemadas.

El aumento de las temperaturas y las condiciones de megasequía que golpean hace más de una década al centro y sur de Chile “han facilitado la propagación del fuego”, según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia.

Este lunes, el presidente Boric se reunió con el mandatario electo José Antonio Kast, en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago.

Gabriel Boric y José Antonio Kast
Foto: AFP

Boric dijo que habló con Kast sobre las labores de control de fuego y la reconstrucción que le tocará enfrentar al futuro gobierno.

El actual presidente anunció esta jornada que a partir de este martes 20 de enero comenzará la entrega de viviendas de emergencia para los vecinos afectados por los incendios forestales.

La medida comenzando por la comuna de San Nicolás, uno de los sectores más golpeados por los siniestros.

