Videos e imágenes muestran la magnitud de los incendios en el sur de Chile: casas calcinadas, cielo rojo y miles de evacuados

Las autoridades elevaron a 15 el balance de fallecidos y a más de 50.000 el de evacuados por los incendios forestales que arrasan el sur de Chile.

Los incendios dejan “al menos 15 fallecidos” y más de 50.000 personas fueron evacuadas en las regiones del Ñuble y Biobío, unos 500 km al sur de Santiago, dijo a periodistas el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Las llamas se iniciaron la tarde del sábado, en medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos. Avanzaron de madrugada y destruyeron varias poblaciones.

Se han evacuado miles de personas este domingo. Foto: Tomada de Prensa Latina

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, alertó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al hacer un reporte oficial. De madrugada, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en ambas regiones.

Impactante registro de Bomberos Tucapel mientras van en apoyo a Concepción por el incendio forestal - El Contraste



https://t.co/QMFOH4LCIL pic.twitter.com/AsEKTfLE2q — elcontraste.cl (@elcontrastecl) January 18, 2026

La medida implica, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tomarán el control allí.

Grave incendio en edificio de cinco pisos en la Caracas con calle 22 de Bogotá: llamas generaron pánico y afectaron TransMilenio

“Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, informó el mandatario en una publicación en X.

Los incendios alcanzaron zonas residenciales. Foto: Tomada de BioBioChile

En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente a Chile, en especial en la zona centro-sur. El 2 de febrero de 2024, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago. El siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía.

Incendio en On Vacation Amazonas: 32 personas fueron evacuadas de las instalaciones del hotel tras la conflagración

Por redes sociales, los ciudadanos y testigos han dado cuenta de las tragedias provocadas por las llamas que no pudieron ser contenidas por los servicios de emergencia en la noche del sábado, 17 de enero.

⚠️🚨⚠️ #URGENTE | Parece una escena sacada de una zona de guerra pero no lo es.. este es el paso de un foraz #Incendio Forestal - Estructural que arrasó con la Población Geo Chile, en Comuna de Penco, Región del Biobío, Chile.



Imágenes que te dejan sin aliento. pic.twitter.com/VHveMwNT7M — Diego Herrera F. 😎🇨🇱 (@Diegoherreraf1) January 18, 2026

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile pidió a los residentes de las zonas afectadas que evacuaran de manera organizada y tranquila, para prevenir su seguridad, pues los incendios se salieron de control y alcanzaron zonas residenciales. Cientos de casas fueron devoradas por el fuego desde la primera hora de este domingo.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) chilena informó que al menos 20 incendios estaban siendo combatidos durante esta jornada y siguen bajo vigilancia.

🇨🇱 ❗️| Declaran Estado de Catástrofe en Biobío por incendio en Penco, Concepción, Chile; miles de viviendas amenazadas. pic.twitter.com/fbagPVeGQj — GeoDat (@Geo_Datt) January 18, 2026

En la región de Ñuble, que ha sido la más perjudicada hasta ahora, más de 4.700 hectáreas sufrieron daños por los incendios. En los videos se ven las casas, carros y árboles calcinados, el cielo rojizo y un humo espeso que nubla la vista.

En la región de Biobío, en la comuna de Concepción, unas 2.900 hectáreas hicieron parte del incendio.

Con información de AFP.