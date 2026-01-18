Mundo

Videos e imágenes muestran la magnitud de los incendios en el sur de Chile: casas calcinadas, cielo rojo y miles de evacuados

El Gobierno pidió a las personas evacuar con calma tras declarar emergencia por el desastre natural que se salió de control.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
18 de enero de 2026, 4:45 p. m.
Los servicios de emergencia están controlando al menos 20 incendios en las regiones afectadas.
Los servicios de emergencia están controlando al menos 20 incendios en las regiones afectadas. Foto: Tomada de Globovisión

Las autoridades elevaron a 15 el balance de fallecidos y a más de 50.000 el de evacuados por los incendios forestales que arrasan el sur de Chile.

Los incendios dejan “al menos 15 fallecidos” y más de 50.000 personas fueron evacuadas en las regiones del Ñuble y Biobío, unos 500 km al sur de Santiago, dijo a periodistas el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Las llamas se iniciaron la tarde del sábado, en medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos. Avanzaron de madrugada y destruyeron varias poblaciones.

x
Se han evacuado miles de personas este domingo. Foto: Tomada de Prensa Latina

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, alertó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al hacer un reporte oficial. De madrugada, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en ambas regiones.

Noticias Estados Unidos

Trump defiende el despliegue de sus tropas en EE. UU.: “Están expulsando a algunos de los criminales más violentos del mundo”

Noticias Estados Unidos

El pago que confirma US$1.776 libres de impuestos para más de un millón de soldados

Mundo

El Vaticano intentó evitar una intervención militar de EE. UU. en Venezuela y negoció una salida pacífica para Nicolás Maduro

Noticias Estados Unidos

DHS de Estados Unidos declara a Venezuela ‘segura’ para el retorno de venezolanos, mientras mantiene advertencia de viaje a sus ciudadanos

Noticias Estados Unidos

Tercera ola del vórtice polar azota a Estados Unidos: frío extremo, cierres masivos y cientos de vuelos cancelados

Noticias Estados Unidos

Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

Noticias Estados Unidos

Tres objetos inusuales prohibidos en la basura: podrían costarle multas de miles de dólares o incluso la cárcel en Estados Unidos

Mundo

Chile declara estado de catástrofe por incendios forestales en el sur: más de 20.000 personas evacuadas y zonas pobladas afectadas

Mundo

Arabia Saudita acelera acuerdos comerciales en América Latina para asegurar litio y cobre y desafiar a EE. UU. y China

Mundo

El país más poderoso de América Latina moderniza su Ejército: así es el tanque militar que se destaca con tecnología de última generación

La medida implica, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tomarán el control allí.

Grave incendio en edificio de cinco pisos en la Caracas con calle 22 de Bogotá: llamas generaron pánico y afectaron TransMilenio

“Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, informó el mandatario en una publicación en X.

x
Los incendios alcanzaron zonas residenciales. Foto: Tomada de BioBioChile

En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente a Chile, en especial en la zona centro-sur. El 2 de febrero de 2024, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago. El siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía.

Incendio en On Vacation Amazonas: 32 personas fueron evacuadas de las instalaciones del hotel tras la conflagración

Por redes sociales, los ciudadanos y testigos han dado cuenta de las tragedias provocadas por las llamas que no pudieron ser contenidas por los servicios de emergencia en la noche del sábado, 17 de enero.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile pidió a los residentes de las zonas afectadas que evacuaran de manera organizada y tranquila, para prevenir su seguridad, pues los incendios se salieron de control y alcanzaron zonas residenciales. Cientos de casas fueron devoradas por el fuego desde la primera hora de este domingo.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) chilena informó que al menos 20 incendios estaban siendo combatidos durante esta jornada y siguen bajo vigilancia.

En la región de Ñuble, que ha sido la más perjudicada hasta ahora, más de 4.700 hectáreas sufrieron daños por los incendios. En los videos se ven las casas, carros y árboles calcinados, el cielo rojizo y un humo espeso que nubla la vista.

En la región de Biobío, en la comuna de Concepción, unas 2.900 hectáreas hicieron parte del incendio.

Con información de AFP.

Más de Mundo

x

Trump defiende el despliegue de sus tropas en EE. UU.: “Están expulsando a algunos de los criminales más violentos del mundo”

Tener tropas en estos países insulares del Oceáno Pacífico ayudará a que la influencia de China no se expanda

El pago que confirma US$1.776 libres de impuestos para más de un millón de soldados

x

El Vaticano intentó evitar una intervención militar de EE. UU. en Venezuela y negoció una salida pacífica para Nicolás Maduro

x

Videos e imágenes muestran la magnitud de los incendios en el sur de Chile: casas calcinadas, cielo rojo y miles de evacuados

Migrantes venezolanos esperan su turno en un proceso migratorio en Estados Unidos, en medio del debate oficial sobre si Venezuela es un país seguro para el retorno.

DHS de Estados Unidos declara a Venezuela ‘segura’ para el retorno de venezolanos, mientras mantiene advertencia de viaje a sus ciudadanos

Nueva York

Tercera ola del vórtice polar azota a Estados Unidos: frío extremo, cierres masivos y cientos de vuelos cancelados

De acuerdo a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una de las formas de conseguir la ciudadanía americana es siendo parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

x

Tres objetos inusuales prohibidos en la basura: podrían costarle multas de miles de dólares o incluso la cárcel en Estados Unidos

María Corina Machado le dio su Premio Nobel al presidente Trump.

La Fundación Nobel fija su postura tras el regalo de la medalla que le hizo Machado a Trump y aclara las reglas del prestigioso premio

x

Chile declara estado de catástrofe por incendios forestales en el sur: más de 20.000 personas evacuadas y zonas pobladas afectadas

Noticias Destacadas