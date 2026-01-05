Incendio en On Vacation Amazonas: 32 personas fueron evacuadas de las instalaciones del hotel tras la conflagración

La Armada de Colombia informó que, en Leticia, Amazonas, apoyaron la evacuación de 32 personas durante una emergencia por incendio en un hotel a orillas del río Amazonas.

“Nuestra rápida acción permitió el traslado seguro de los afectados y el apoyo a los organismos de socorro”, señaló la institución.

Aunque no se reportó ningún herido de gravedad ni personas fallecidas en medio del incendio, los turistas le piden a la cadena hotelera que se pronuncie frente a las responsabilidades y que les defina quién responderá por los objetos personales que se perdieron en medio de las llamas y, sobre todo, quién les regresará los valores pagados por los planes vacacionales.

Incendio en hotel, en Leticia, Amazonas Foto: Armada de Colombia

“Agradecemos su gestión. Sin embargo como turistas exigimos que @OnVacationOfic nos responda por nuestras pérdidas, por nuestras vacaciones y porque es la hora que no nos dan un trato digno”, escribió en su cuenta de X uno de los afectados por el incendio.

Hay que recordar que no es la primera vez que un hecho de estos ocurre en esa misma sede de la cadena On Vacation. El 1 de agosto de 2025 la misma Armada de Colombia confirmó la evacuación de un grupo de turistas de las instalaciones de las instalaciones del hotel a causa de un incendio estructural.

“Unidades de la FNA de la Armada atendieron una emergencia registrada en el hotel “On Vacation”, ubicado en el área general del río Amazonas, en Leticia, Amazonas, donde se reportó un incendio estructural que puso en riesgo la vida del personal del establecimiento", publicaron en ese momento.