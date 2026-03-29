Medicina Legal confirma que Iván Mordisco no murió en bombardeos contra las disidencias de las Farc en Amazonas y Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que se culminaron los estudios forenses de los seis cuerpos que ingresaron el 28 de marzo a las 2:00 a. m. para los respectivos estudios forenses.

Los cuerpos corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, procedentes de San José del Guaviare y relacionados con bombardeos de la Fuerza Pública desarrollados en Amazonas y Guaviare.

Los tres equipos interdisciplinarios establecieron la identidad de cuatro cuerpos así:

Orozco Viscue Ehisen Camilo (19 años). Claudia Yaneth Valencia (26 años). Angelin Andrea González Córdoba (18 años). Yeiferson José Rincón Becerra (24 años).

Los otros dos cuerpos, que corresponden a mujeres, no pudieron ser identificados por huellas dactilares, según detalló Medicina Legal.

“El Instituto se encuentra atento a recibir a los familiares para el proceso de entrega de los cuerpos y continuar las labores de identificación, con todo el rigor técnico, de los cuerpos femeninos”, dice el comunicado.

De acuerdo con la información recopilada, en el sitio del bombardeo se encontraba un grupo cercano a Iván Mordisco, incluyendo a su pareja sentimental, alias Lorena, quien habría fallecido durante la operación.

Así mismo, las autoridades investigan si alias Alonso 45, señalado como segundo al mando del Estado Mayor Central (EMC), estaba presente en el lugar.

Los bombardeos se llevaron a cabo en días pasados en zona selvática del departamento del Vaupés, específicamente en inmediaciones del río Apaporis.

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