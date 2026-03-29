Nación

Medicina Legal confirma que Iván Mordisco no murió en bombardeos contra las disidencias de las Farc en Amazonas y Guaviare

Los cuerpos identificados corresponden a cuatro mujeres y dos hombres.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

29 de marzo de 2026, 7:30 a. m.
Iván Mordisco es el máximo jefe del comando central de las disidencias de las Farc.
Iván Mordisco es el máximo jefe del comando central de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que se culminaron los estudios forenses de los seis cuerpos que ingresaron el 28 de marzo a las 2:00 a. m. para los respectivos estudios forenses.

Los cuerpos corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, procedentes de San José del Guaviare y relacionados con bombardeos de la Fuerza Pública desarrollados en Amazonas y Guaviare.

Los tres equipos interdisciplinarios establecieron la identidad de cuatro cuerpos así:

  1. Orozco Viscue Ehisen Camilo (19 años).
  2. Claudia Yaneth Valencia (26 años).
  3. Angelin Andrea González Córdoba (18 años).
  4. Yeiferson José Rincón Becerra (24 años).

Los otros dos cuerpos, que corresponden a mujeres, no pudieron ser identificados por huellas dactilares, según detalló Medicina Legal.

Nación

Accidentes de tránsito en la vía Bogotá-Girardot afectan la movilidad en el inicio de la Semana Santa

Nación

Así es la vida de una madre que lleva 1.450 días sin descanso buscando a su hijo desaparecido

Nación

Habló el esposo de la mujer embarazada atacada a tiros en un presunto hecho sicarial en La Guajira

Nación

MinDefensa anunció investigación rigurosa tras la muerte de un policía en operación militar en la vía Panamericana

Nación

Paloma Valencia vuelve a criticar al Gobierno Petro durante concentración masiva en Armenia

Medellín

Autoridades en Medellín buscan a asesinos de auxiliar de vuelo extranjero: “Los responsables van a caer”

Medellín

Iván Cepeda arremete contra Federico Gutiérrez, Andrés Rendón y Álvaro Uribe desde Medellín: esto dijo

Nación

Medicina Legal recibió los seis cuerpos tras bombardeos militares contra las disidencias de Iván Mordisco

Nación

Medicina Legal identificó a 54 víctimas del accidente aéreo en Putumayo

Nación

Medicina Legal identificó los primeros cuerpos tras el accidente del avión Hércules en Putumayo: este es el listado

“El Instituto se encuentra atento a recibir a los familiares para el proceso de entrega de los cuerpos y continuar las labores de identificación, con todo el rigor técnico, de los cuerpos femeninos”, dice el comunicado.

De acuerdo con la información recopilada, en el sitio del bombardeo se encontraba un grupo cercano a Iván Mordisco, incluyendo a su pareja sentimental, alias Lorena, quien habría fallecido durante la operación.

Así mismo, las autoridades investigan si alias Alonso 45, señalado como segundo al mando del Estado Mayor Central (EMC), estaba presente en el lugar.

Los bombardeos se llevaron a cabo en días pasados en zona selvática del departamento del Vaupés, específicamente en inmediaciones del río Apaporis.

En desarrollo...