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Medicina Legal recibió los seis cuerpos tras bombardeos militares contra las disidencias de Iván Mordisco

Autoridades adelantan procesos forenses mientras continúan las investigaciones sobre posibles bajas de integrantes clave.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

28 de marzo de 2026, 9:52 a. m.
Golpe a alias Iván Mordisco, disidente de las Farc.
Golpe a alias Iván Mordisco, disidente de las Farc. Foto: AFP

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó este sábado 28 de marzo que fueron ingresados seis cuerpos procedentes de San José del Guaviare, los cuales estarían relacionados con operaciones de la Fuerza Pública en zonas del Amazonas y Guaviare.

Se conocen las primeras imágenes de la operación de bombardeo, donde se verifica si murió alias Iván Mordisco en el Vaupés

“Ingresaron seis cuerpos, cuatro mujeres y dos hombres, procedentes de San José del Guaviare y relacionados con operaciones de la Fuerza Pública adelantadas en Amazonas y Guaviare”. La entidad indicó que iniciará el análisis correspondiente con equipos especializados.

De acuerdo con la institución, a partir de ahora se dará inicio al respectivo abordaje forense con tres equipos interdisciplinarios para establecer la identidad y causa de muerte “garantizando el rigor técnico”, como parte de los procedimientos establecidos.

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Un nuevo nuevo bombardeo contra Iván Mordisco en el Vaupés busca sacar de su madriguera al jefe de las disidencias de las Farc. Foto: SEMANA

Los cuerpos estarían vinculados a un bombardeo reciente contra campamentos de alias Iván Mordisco en zona selvática del departamento del Vaupés, específicamente en inmediaciones del río Apaporis. La operación se habría desarrollado tras la obtención de información de inteligencia.

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Según los datos conocidos, la ubicación del campamento fue obtenida a través de una fuente humana, que señaló constantes desplazamientos del grupo por corredores fluviales que conectan territorios de Colombia, Perú y Brasil.

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Las autoridades también han identificado como zonas de movilidad de este grupo lugares como Ricaurte, La Pedrera, Puerto Caimán y La Libertad. Estas áreas presentan condiciones geográficas complejas, con vegetación densa y acceso limitado, lo que dificulta los operativos en terreno.

De acuerdo con la información recopilada, en el sitio del bombardeo se encontraba un grupo cercano a Iván Mordisco, incluyendo a su pareja sentimental, alias Lorena, quien habría fallecido durante la operación. Asimismo, se investiga si alias Alonso 45, señalado como segundo al mando del Estado Mayor Central (EMC), estaba presente en el lugar.

La operación fue ejecutada por el Comando de Operaciones Especiales (Cecoes), que preparó la ofensiva con base en las coordenadas suministradas. Las autoridades continúan con la verificación de resultados y la recolección de pruebas en el área.