Cali activa ayudas humanitarias tras incendio que afectó decenas de viviendas en Comuneros 2

La Alcaldía de Cali activó desde la mañana de este 2 de enero las rutas de atención humanitaria para las familias afectadas por el incendio estructural ocurrido el 1 de enero en el barrio Comuneros 2, sector conocido como La Playita, en el oriente de la ciudad, que dejó decenas de viviendas con daños totales y parciales.

De acuerdo con el reporte inicial, la emergencia se presentó en horas de la tarde y se propagó con rapidez por las características de las construcciones, en su mayoría de material liviano.

El incendio fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, que desplegó varias máquinas y personal operativo para controlar las llamas y evitar una afectación mayor.

Tras la atención de la emergencia, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con el acompañamiento de la Defensa Civil, inició un proceso de caracterización para identificar a las personas damnificadas y el número de viviendas afectadas, como parte de la respuesta institucional anunciada por la administración distrital.

Según explicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, luego del censo preliminar se procedió a la entrega de ayudas humanitarias. En total, las autoridades entregaron 42 kits de higiene, 42 kits de cocina, 42 kits de mercado y 77 kits de descanso, para atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas.

“El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo está siempre al servicio de la comunidad”, señaló el funcionario.

En ese proceso, las secretarías de Vivienda y de Bienestar Social también se sumaron a la atención, con el objetivo de identificar necesidades adicionales y acompañar a las familias tras la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades han caracterizado 36 viviendas afectadas, aunque las cifras continúan en verificación mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas del incendio y el impacto total sobre la comunidad, en coordinación con organismos técnicos y autoridades locales.