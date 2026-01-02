Nación

Cali activa ayudas humanitarias tras incendio que afectó decenas de viviendas en Comuneros 2

Hasta el momento, las autoridades han caracterizado 36 viviendas afectadas, aunque las cifras continúan en verificación mientras avanzan las investigaciones .

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 5:21 p. m.
Incendio en Cali
Incendio en Cali Foto: Alcandía de Cali

La Alcaldía de Cali activó desde la mañana de este 2 de enero las rutas de atención humanitaria para las familias afectadas por el incendio estructural ocurrido el 1 de enero en el barrio Comuneros 2, sector conocido como La Playita, en el oriente de la ciudad, que dejó decenas de viviendas con daños totales y parciales.

Hallan con vida a joven deportista que estaba desaparecido en los Farallones de Cali

De acuerdo con el reporte inicial, la emergencia se presentó en horas de la tarde y se propagó con rapidez por las características de las construcciones, en su mayoría de material liviano.

El incendio fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, que desplegó varias máquinas y personal operativo para controlar las llamas y evitar una afectación mayor.

Autoridades sorprendieron 60 conductores bajo efectos del licor durante la Feria de Cali: este es el saldo de los fuertes operativos

Tras la atención de la emergencia, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con el acompañamiento de la Defensa Civil, inició un proceso de caracterización para identificar a las personas damnificadas y el número de viviendas afectadas, como parte de la respuesta institucional anunciada por la administración distrital.

Cali

Avianca sorprendió con premio a familia que salió a la calle a correr con un avión de cartón en Año Nuevo: video es viral

Cali

Hallan con vida a joven deportista que estaba desaparecido en los Farallones de Cali

Cali

Autoridades sorprendieron 60 conductores bajo efectos del licor durante la Feria de Cali: este es el saldo de los fuertes operativos

Cali

Policía captura en Cali a alias Gato Celi, peligroso cabecilla de Chone Killers, de Ecuador: tenía circular roja de Interpol

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este 31 de diciembre, último día de 2025; conozca las restricciones

Cali

Emcali le responde a la Procuraduría tras investigación por presuntas irregularidades en el alumbrado público

Cali

Caleños están lavando sus carros o motos en zonas protegidas del río Cali, el daño ambiental es en tres puntos claves del afluente

Mundo

Futbolista resultó gravemente herido en incendio en un bar durante Año Nuevo, se conoce su estado de salud

Mundo

Incendio en bar de Suiza: la hipótesis sobre lo que habría desatado la tragedia que dejó más de 40 muertos

Medellín

Emergencia por dos incendios en Antioquia: uno completa tres días activo en Bello y otro afectó locales comerciales en Rionegro

Según explicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, luego del censo preliminar se procedió a la entrega de ayudas humanitarias. En total, las autoridades entregaron 42 kits de higiene, 42 kits de cocina, 42 kits de mercado y 77 kits de descanso, para atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas.

“El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo está siempre al servicio de la comunidad”, señaló el funcionario.

Policía captura en Cali a alias Gato Celi, peligroso cabecilla de Chone Killers, de Ecuador: tenía circular roja de Interpol

En ese proceso, las secretarías de Vivienda y de Bienestar Social también se sumaron a la atención, con el objetivo de identificar necesidades adicionales y acompañar a las familias tras la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades han caracterizado 36 viviendas afectadas, aunque las cifras continúan en verificación mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas del incendio y el impacto total sobre la comunidad, en coordinación con organismos técnicos y autoridades locales.

Más de Cali

Familia salió a correr con un avión de cartón el 1 de enero.

Avianca sorprendió con premio a familia que salió a la calle a correr con un avión de cartón en Año Nuevo: video es viral

Incendio en Cali

Cali activa ayudas humanitarias tras incendio que afectó decenas de viviendas en Comuneros 2

El hombre fue rescatado por los organismos de socorro.

Hallan con vida a joven deportista que estaba desaparecido en los Farallones de Cali

Controles de la Secretaría de Movilidad en la Feria de Cali.

Autoridades sorprendieron 60 conductores bajo efectos del licor durante la Feria de Cali: este es el saldo de los fuertes operativos

Alias Gato Celi, capturado en Cali.

Policía captura en Cali a alias Gato Celi, peligroso cabecilla de Chone Killers, de Ecuador: tenía circular roja de Interpol

Pico y placa

Rota pico y placa en Cali este 31 de diciembre, último día de 2025; conozca las restricciones

Recientemente, la Contraloría ordenó el embargo de varios trabajadores y extrabajadores de Emcali envueltos en posibles actos de corrupción. Habría una nómina paralela de hasta 2,5 billones de pesos.

Emcali le responde a la Procuraduría tras investigación por presuntas irregularidades en el alumbrado público

La Corporación Ambiental del Valle del Cauca (CVC) ha interpuesto más de 80 comparendos a personas por lavar sus vehículos en zonas protegidas del río Cali.

Caleños están lavando sus carros o motos en zonas protegidas del río Cali, el daño ambiental es en tres puntos claves del afluente

Alumbrado público, Emcali

Procuraduría suspendió al gerente de Emcali por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado público; se abrió una investigación

Atentado a bala contra el periodista y firmante de paz Wilton Valencia Llano.

Periodista y firmante de paz, Wilton Valencia Llano, relató cómo se salvó de un sicario tras atentado frente a su casa en Cali

Noticias Destacadas