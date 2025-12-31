Policía captura en Cali a alias Gato Celi, peligroso cabecilla de Chone Killers, de Ecuador: tenía circular roja de Interpol

Este miércoles, 31 de diciembre, integrantes de la Policía Metropolitana de Cali capturaron, en el barrio Ciudad Meléndez, a un sujeto identificado por las autoridades como Cristian Eduardo Pastor, alias Gato Celi, cabecilla de una organización criminal ecuatoriana llamada Chone Killers.
De acuerdo con la información conocida por SEMANA, este hombre tenía circular roja de Interpol por el delito de delincuencia organizada en Ecuador, equivalente en Colombia al concierto para delinquir.
El peligroso delincuente se encuentra a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de extradición hacia Ecuador, donde debe responder ante la justicia por el delito antes mencionado.
La Policía Metropolitana de Cali busca establecer si este peligroso delincuente estaba en Colombia únicamente ocultándose o si estaba realizando alianzas criminales con grupos armados ilegales que generan terror en el suroccidente del país.
Así fue la captura en Cali de Cristian Eduardo Pastor, alias Gato Celi, cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Chone Killers. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/D0BcgFDunc— Revista Semana (@RevistaSemana) December 31, 2025
John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, dio detalles de esta captura por medio de su cuenta de X, donde agradeció la cooperación de la Policía Nacional de Colombia para combatir el crimen organizado.
“Hace un momento, fue capturado en Cali, Colombia, Cristhian Pastor V, alias Gato Celi, cabecilla de los Chone Killers, cómplice de alias Bob Marley y responsable de múltiples secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán”, dijo el jefe de esta cartera.
Al mismo tiempo, precisó que seguirán trabajando para afectar estas estructuras que causan terror a la ciudadanía.
“Mantenía disputa territorial con Negro Tulio (uno de nuestros huéspedes de El Encuentro). Una vez más, impecable trabajo de la Policía Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Policía de Colombia. No importa dónde se escondan, los encontraremos”, agregó.
#ATENCIÓN— John Reimberg (@JohnReimberg) December 31, 2025
Hace un momento, fue capturado en Cali, Colombia, Cristhian Pastor V. alias “Gato Celi”, cabecilla de los Chone Killers, cómplice de alias “Bob Marley” y responsable de múltiples secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán. Mantenía disputa territorial con Negro… pic.twitter.com/0Znf9515rQ
Todas estas capturas y otras investigaciones se adelantan bajo la vigilancia del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Edwin Urrego, uno de los oficiales con mayor experiencia en investigación criminal de la Policía Nacional de Colombia.