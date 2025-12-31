Cali

Policía captura en Cali a alias Gato Celi, peligroso cabecilla de Chone Killers, de Ecuador: tenía circular roja de Interpol

SEMANA conoció en primicia detalles de esta captura realizada este miércoles 31 de diciembre.

Gabriel Salazar López

31 de diciembre de 2025, 6:15 p. m.
Alias Gato Celi, capturado en Cali.
Alias Gato Celi, capturado en Cali. Foto: Suministrada a SEMANA.

Este miércoles, 31 de diciembre, integrantes de la Policía Metropolitana de Cali capturaron, en el barrio Ciudad Meléndez, a un sujeto identificado por las autoridades como Cristian Eduardo Pastor, alias Gato Celi, cabecilla de una organización criminal ecuatoriana llamada Chone Killers.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, este hombre tenía circular roja de Interpol por el delito de delincuencia organizada en Ecuador, equivalente en Colombia al concierto para delinquir.

El peligroso delincuente se encuentra a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de extradición hacia Ecuador, donde debe responder ante la justicia por el delito antes mencionado.

La Policía Metropolitana de Cali busca establecer si este peligroso delincuente estaba en Colombia únicamente ocultándose o si estaba realizando alianzas criminales con grupos armados ilegales que generan terror en el suroccidente del país.

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, dio detalles de esta captura por medio de su cuenta de X, donde agradeció la cooperación de la Policía Nacional de Colombia para combatir el crimen organizado.

“Hace un momento, fue capturado en Cali, Colombia, Cristhian Pastor V, alias Gato Celi, cabecilla de los Chone Killers, cómplice de alias Bob Marley y responsable de múltiples secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán”, dijo el jefe de esta cartera.

Atentado en Cali contra la Policía deja varios heridos; esto es lo que se sabe

Al mismo tiempo, precisó que seguirán trabajando para afectar estas estructuras que causan terror a la ciudadanía.

“Mantenía disputa territorial con Negro Tulio (uno de nuestros huéspedes de El Encuentro). Una vez más, impecable trabajo de la Policía Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Policía de Colombia. No importa dónde se escondan, los encontraremos”, agregó.

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Todas estas capturas y otras investigaciones se adelantan bajo la vigilancia del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Edwin Urrego, uno de los oficiales con mayor experiencia en investigación criminal de la Policía Nacional de Colombia.

