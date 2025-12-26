Sobre las 8:00 de la noche de este viernes, 26 de diciembre, se reportó un nuevo atentado en el oriente de la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca.

Estos hechos fueron dirigidos contra una patrulla de la Policía Nacional que transitaba en la calle 103 con carrera 27 en el sector de La Casona.

“Según la información preliminar, sujetos lanzaron un artefacto explosivo, dejando como saldo varias personas lesionadas con heridas leves, entre ellas dos uniformados”, detalló la Personería de Cali.

Momentos de tensión tras atentado contra la Policía en el oriente de Cali. Se reportan al menos dos heridos. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Jw1pG8TVtt — Revista Semana (@RevistaSemana) December 27, 2025

Las autoridades se encuentran realizando las respectivas pesquisas en el lugar tras la explosión de una granada que afectó considerablemente un taxi que pasaba por el sector.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, y hacemos un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía”, agregó la Personería.

Esta situación ocurre en medio de las celebraciones de la Feria de Cali, por lo que las autoridades se encuentran en máxima alerta para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

“Desde la Personería de Cali reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia”, dijo el personero Gerardo Mendoza Castrillón Personero.

El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, había indicado en días pasados que estaban dispuestos controles en diferentes puntos de la capital del Valle con el fin de evitar cualquier situación de inseguridad.

“Desde la Policía Nacional, en articulación con el Distrito de Cali, se ha dispuesto un amplio dispositivo para garantizar la seguridad durante la Feria. Contaremos con cerca de 1.200 funcionarios, quienes estarán desplegados en diferentes planes operativos, como puestos de control, presencia en centros comerciales, en el sector gastronómico y en zonas turísticas, teniendo en cuenta que se prevé la llegada de aproximadamente 140.000 personas”, explicó Urrego.