Policía y Alcaldía garantizan seguridad durante la Feria de Cali: más de 1.200 uniformados estarán desplegados en los eventos

En Cali, Valle del Cauca, todo está listo en materia de seguridad para la feria que se realizará en los próximos días; así lo dio a conocer el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana, en compañía de Jairo García, secretario de Seguridad, y Gustavo Orozco, secretario de Movilidad.

El alto oficial de la Policía indicó que se han dispuesto controles en diferentes puntos de la capital del Valle con el fin de evitar cualquier situación que lamentar.

“Desde la Policía Nacional, en articulación con el Distrito de Cali, se ha dispuesto un amplio dispositivo para garantizar la seguridad durante la Feria. Contaremos con cerca de 1.200 funcionarios, quienes estarán desplegados en diferentes planes operativos, como puestos de control, presencia en centros comerciales, en el sector gastronómico y en zonas turísticas, teniendo en cuenta que se prevé la llegada de aproximadamente 140.000 personas”, explicó Urrego.

Son más de 50 los eventos que contarán con un dispositivo especial de la Policía Metropolitana, con el fin de garantizar la tranquilidad de los asistentes.

“Se instalarán puestos de control en los puntos de ingreso a Cali para blindar la ciudad, así como puestos de control internos y móviles, donde se estarán requisando vehículos y personas. El objetivo es garantizar que los ciudadanos se movilicen sin ningún tipo de armamento y prevenir situaciones que puedan vulnerar la seguridad”, sostuvo.

La Policía Metropolitana de Cali también dio a conocer que intensificó los controles para evitar la comercialización de licor adulterado durante esta temporada de celebración. Ya van 580 botellas de aguardiente adulterado que iban a ser comercializadas en varios puntos de la ciudad.

Licor adulterado en Cali. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Estas incautaciones se realizaron en los barrios Obrero y Santa Helena. Aprovechamos para hacer un llamado a la ciudadanía a comprar licor únicamente en lugares autorizados y de confianza. Cuando el licor tiene un precio considerablemente más bajo, eso debe generar dudas. Es fundamental consumir con responsabilidad y moderación para evitar riesgos a la salud”, detalló Urrego.