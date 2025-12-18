Cali
Lo que dijo la Dian tras el asesinado del director seccional Tuluá: “Todo acto de violencia”
Las autoridades tratan de ubicar a los responsables de este nuevo hecho de violencia que hoy sacude a esta zona del país.
18 de diciembre de 2025, 4:05 p. m.
Autoridades investigan el crimen ocurrido en Tuluá. Foto: Suministrada a SEMANA.
