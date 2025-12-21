La poderosa red que vendía facturas falsas y simularon ventas de $843 mil millones: 6 capturados

Cinco personas terminaron capturadas tras varios meses de investigación de la Fiscalía General de la Nación, pues habrían cobrado entre el 1 % y el 5 % del monto total de lo facturado irregularmente, que habría alcanzado los 843 mil millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los capturados serían “responsables de constituir 185 sociedades de papel para que empresas del sector real se apropiaran del impuesto a las ventas recaudado y redujeran la base gravable de la renta, esto en perjuicio del Estado en una cuantía que puede superar los 155.000 millones de pesos“.

Asimismo, indicaron que las pesquisas fueron realizadas entre 2012 y 2022, ya que los capturados habrían simulado operaciones comerciales que nunca existieron.

“Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades, así se habrían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano, ni operativo para sustentar las operaciones que detectó la Fiscalía.

Una de las mujeres capturadas. Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, explicaron que los investigadores hicieron un trabajo cuidadoso de los análisis correspondientes para poder detectar las irregularidades.

“Con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y aplicando el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), se determinó que a través de estas sociedades se habrían realizado operaciones de comercio inexistentes que superarían los 843.164’577.003 de pesos”, añadieron.

Los capturados fueron identificados por las autoridades judiciales como Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín. Sus roles criminales serían coordinador societario y financiero, intermediaria y representantes legales de las referidas compañías.

Los detenidos deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.

“Además, de manera simultánea, uno de los indiciados Jairo Bernal, entre 2014 a 2025, al parecer, administró, custodió y transformó recursos por más de 21.744’555.548 de pesos, suma a la cual le dio apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero”, explicaron.

Las capturas fueron realizadas en Bogotá y Casanare. Foto: Suministrada a SEMANA.

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que los detenidos fueron presentados ante un juez con funciones de control de garantías para las audiencias preliminares.

“Por decisión de un juzgado penal con función de control de garantías y conforme a lo solicitado por la Fiscalía General de la Nación, los procesados fueron afectados con medidas privativas de la libertad. Cinco de ellas en sus domicilios, y una en centro carcelario. Además, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas vinculadas”, finalizaron.