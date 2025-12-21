Judiciales

La poderosa red que vendía facturas falsas y simularon ventas de $843 mil millones: 6 capturados

La investigación fue realizada por la Fiscalía General de la Nación.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de diciembre de 2025, 2:39 p. m.
Capturados por la Fiscalía General de la Nación.
Capturados por la Fiscalía General de la Nación. Foto: Suministrada a SEMANA.

Cinco personas terminaron capturadas tras varios meses de investigación de la Fiscalía General de la Nación, pues habrían cobrado entre el 1 % y el 5 % del monto total de lo facturado irregularmente, que habría alcanzado los 843 mil millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los capturados serían “responsables de constituir 185 sociedades de papel para que empresas del sector real se apropiaran del impuesto a las ventas recaudado y redujeran la base gravable de la renta, esto en perjuicio del Estado en una cuantía que puede superar los 155.000 millones de pesos“.

Asimismo, indicaron que las pesquisas fueron realizadas entre 2012 y 2022, ya que los capturados habrían simulado operaciones comerciales que nunca existieron.

“Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades, así se habrían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano, ni operativo para sustentar las operaciones que detectó la Fiscalía.

Nación

Defensora del Pueblo celebra cese al fuego del ELN, pero los cuestiona fuertemente: ¿qué dijo?

Cali

Zona Franca Palmaseca desmiente afirmación “calumniosa” y peligrosa del presidente Petro: “No se sostiene jurídicamente”

Nación

Fuerte temblor en Colombia esta mañana de domingo: Lo sintieron en varias ciudades, entre esas Bogotá

Nación

El meteorólogo Max Henríquez entregó su pronóstico del clima para Navidad: atentos en estas ciudades

Nación

Álvaro Uribe junto a video que compartió en redes: “Esta es la herencia de Santos, que le transferirá Petro a Cepeda”

Nación

El ELN anuncia cese al fuego unilateral por Navidad y fin de año

Medellín

Así operaba la red que tramitaba cédulas a delincuentes dominicanos y venezolanos para burlar a las autoridades migratorias en EE. UU. y Europa

Nación

La Fiscalía abrió investigación por presuntas irregularidades en la manipulación del sistema de importaciones de la Dian

Bogotá

Fiscalía imputó nuevos cargos a taxista que, en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas en Bogotá

Política

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se entregó a la justicia en Cali, tras la orden de captura en su contra por el escándalo de la UNGRD

Una de las mujeres capturadas.
Una de las mujeres capturadas. Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, explicaron que los investigadores hicieron un trabajo cuidadoso de los análisis correspondientes para poder detectar las irregularidades.

“Con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y aplicando el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), se determinó que a través de estas sociedades se habrían realizado operaciones de comercio inexistentes que superarían los 843.164’577.003 de pesos”, añadieron.

La Fiscalía abrió investigación por presuntas irregularidades en la manipulación del sistema de importaciones de la Dian

Los capturados fueron identificados por las autoridades judiciales como Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín. Sus roles criminales serían coordinador societario y financiero, intermediaria y representantes legales de las referidas compañías.

Los detenidos deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.

“Además, de manera simultánea, uno de los indiciados Jairo Bernal, entre 2014 a 2025, al parecer, administró, custodió y transformó recursos por más de 21.744’555.548 de pesos, suma a la cual le dio apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero”, explicaron.

“Hubo fallas en la estrategia militar”: Gobierno reconoce errores que facilitaron ataques en Cauca y Cesar
Las capturas fueron realizadas en Bogotá y Casanare.
Las capturas fueron realizadas en Bogotá y Casanare. Foto: Suministrada a SEMANA.

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que los detenidos fueron presentados ante un juez con funciones de control de garantías para las audiencias preliminares.

“Por decisión de un juzgado penal con función de control de garantías y conforme a lo solicitado por la Fiscalía General de la Nación, los procesados fueron afectados con medidas privativas de la libertad. Cinco de ellas en sus domicilios, y una en centro carcelario. Además, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas vinculadas”, finalizaron.

Mas de Nación

Los beneficiados son delegados en los procesos, conversaciones o acercamientos de paz con el Gobierno.

Defensora del Pueblo celebra cese al fuego del ELN, pero los cuestiona fuertemente: ¿qué dijo?

La Zona Franca Palmaseca está ubicada estratégicamente: Al Sur Occidente Colombiano, en el Valle del Cauca. Contiguo al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Foto Jorge Orozco

Zona Franca Palmaseca desmiente afirmación “calumniosa” y peligrosa del presidente Petro: “No se sostiene jurídicamente”

Capturados por la Fiscalía General de la Nación.

La poderosa red que vendía facturas falsas y simularon ventas de $843 mil millones: 6 capturados

Temblor en Colombia el domingo, 21 de diciembre.

Fuerte temblor en Colombia esta mañana de domingo: Lo sintieron en varias ciudades, entre esas Bogotá

El clima en Navidad

El meteorólogo Max Henríquez entregó su pronóstico del clima para Navidad: atentos en estas ciudades

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe junto a video que compartió en redes: “Esta es la herencia de Santos, que le transferirá Petro a Cepeda”

“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.

El ELN anuncia cese al fuego unilateral por Navidad y fin de año

Red cédulas Registraduría

Así operaba la red que tramitaba cédulas a delincuentes dominicanos y venezolanos para burlar a las autoridades migratorias en EE. UU. y Europa

Protestas Usuarios Nueva EPS

Colombia enfrenta uno de los diciembre más complejos en salud: estos son los miles de servicios cerrados en clínicas y hospitales

Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Primeras imágenes de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la cárcel

Noticias Destacadas