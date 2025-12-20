Nación

La Fiscalía abrió investigación por presuntas irregularidades en la manipulación del sistema de importaciones de la Dian

El propio presidente Gustavo Petro fue quien hizo la denuncia de cómo manipularon ese sistema para favorecer a contrabandistas.

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 9:06 p. m.
Presuntas irregularidades en la manipulación del sistema de importaciones de la Dian
Presuntas irregularidades en la manipulación del sistema de importaciones de la Dian Foto: Jorge Orozco

El monto que se estima de defraudación al Estado colombiano a través de la manipulación del sistema que maneja la Dian para el registro y control de las importaciones, superó los ocho billones de pesos, de acuerdo con la información entregada por el propio presidente Gustavo Petro.

Las irregularidades que se detectaron en el manejo de este sistema fueron advertidas por funcionarios del Ministerio de Hacienda que, tras revisar y auditar ese sistema, encontraron una delicada manipulación con el único objetivo de favorecer a contrabandistas, evitando los controles que normalmente se hacen a algunos importadores.

Habría sido el presidente Gustavo Petro quien dio la orden de promover a una persona con cuestionamientos en la Dian. Ahora será investigado.
El propio presidente Gustavo Petro fue quien hizo la denuncia de cómo manipularon ese sistema Foto: Juan Diego Cano-PRESIDENCIA

“El software con que se hacen los registros de importaciones, por donde se debe detectar el contrabando, o de declaraciones de renta con lo que se debe detectar la cantidad de impuestos que entran a la bolsa pública, está hecho para robar. Estamos hablando de $8 billones de pesos que se han fugado en manos de las mafias que operan desde adentro del Estado”, señaló el presidente.

El Ministerio de Hacienda hizo la denuncia ante la Fiscalía para advertir los graves hechos que desde hace varios meses estaban ocurriendo con el manejo irregular del sistema Lucía, como se conoce en la Dian a este registro y control que se hace a las importaciones. El ente acusador, de acuerdo con fuentes del ministerio, abrió una investigación.

