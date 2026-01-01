Nación

Hallan con vida a joven deportista que estaba desaparecido en los Farallones de Cali

Muñoz estaba desaparecido desde el 28 de diciembre.

1 de enero de 2026, 10:55 p. m.
El hombre fue rescatado por los organismos de socorro.
El hombre fue rescatado por los organismos de socorro.

Cristian Alexander Muñoz, el joven deportista que permanecía desaparecido desde el pasado 28 de diciembre en el sector de Pico Pance, en los farallones de Cali, fue rescatado con vida este jueves, 1 de enero, tras varios días de labores de búsqueda adelantadas por organismos de socorro.

La información fue confirmada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, que indicó que la persona reportada como desaparecida fue ubicada con vida en la zona alta del parque natural.

Desde el momento de su desaparición, los equipos de rescate concentraron los operativos en distintos puntos de los Farallones, especialmente en el área de Pico Pance.

Cristian Muñoz había desaparecido en circunstancias que sus familiares y amigos calificaron como extrañas. Según la información conocida durante las primeras horas de búsqueda, el deportista había iniciado una caminata hacia la zona de Pance y no regresó en el descenso, por lo que las autoridades y organismos de emergencia pusieron en marcha un operativo de búsqueda en el parque Nacional Natural Los Farallones de Cali.

Los allegados del joven indicaron que la última referencia sobre su paradero fue en el sector conocido como “Balcones”, un tramo del sendero frecuentado por caminantes y deportistas.

Aunque se ha confirmado, también se había mencionado sobre la posibilidad de que Cristian hubiera estado acompañado por otra persona durante parte de la caminata. Hasta el momento no se sabe información sobre el supuesto acompañante.

En las horas posteriores al reporte de la desaparición se desplegó un operativo de búsqueda en la zona. ““Ya ha subido un número importante de rescatistas, de guías y de personas expertas. Al parecer, van a montar unos campamentos en ‘Balcones’ para lograr el objetivo del hallazgo”, dijo a medios locales Diana Ávila, amiga cercana de Cristian.

En las labores para encontrar al joven, participaron el equipo de Montaña del Cuerpo de Bomberos, personas de la Cruz Roja y los guardabosques del parque, según informó el secretario encargado de Gestión del Riesgo en Cali. La búsqueda se concentró en la parte alta de Pico Pance y en otros sectores de difícil acceso del Parque Nacional Los Farallones de Cali.

Durante los largos días de rastreo, las autoridades encargadas informaron sobre el desarrollo del operativo a través de redes sociales, en donde confirmaron que las labores de búsqueda y rescate continuaban activas en la zona.

Hasta ahora, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre el estado de salud de Cristian Alexander Muñoz ni sobre las circunstancias exactas en las que fue hallado.

