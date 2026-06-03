La desaparición del comerciante costarricense Alejandro Calderón Hernández, en Bogotá, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades de Colombia y Costa Rica.

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La búsqueda se extiende entre Colombia y Costa Rica

La desaparición de un comerciante costarricense en Bogotá ha generado preocupación tanto en Colombia como en Costa Rica.

Familiares y autoridades adelantan esfuerzos para establecer su paradero.

Se trata de Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, quien viajó a la capital colombiana por motivos comerciales y fue visto por última vez el pasado 29 de mayo.

De acuerdo con la información divulgada por medios costarricenses y confirmada por sus allegados, Calderón Hernández llegó a Bogotá como parte de un viaje de negocios relacionado con la compra de mercancía.

Según relataron sus familiares, el comerciante realizaba este tipo de desplazamientos con frecuencia y conocía algunas zonas de la ciudad debido a visitas anteriores.

La última comunicación registrada ocurrió durante la noche del 29 de mayo.

En una conversación con su pareja, el hombre informó que se encontraba en el hotel donde se hospedaba y que planeaba salir a cenar a un establecimiento cercano.

Según los testimonios recopilados por la familia, se trataba de lugares que ya había visitado en ocasiones previas, por lo que no existía preocupación alguna sobre sus desplazamientos.

Sin embargo, después de esa llamada, toda comunicación se interrumpió de manera repentina.

Los intentos posteriores de contactarlo por teléfono y mensajes no tuvieron respuesta.

Con el paso de las horas y ante la ausencia de noticias, sus familiares comenzaron a preocuparse y activaron las primeras alertas.

Aviso de búsqueda difundido por las autoridades y familiares de Alejandro Calderón Hernández, comerciante costarricense desaparecido en Bogotá durante un viaje de negocios. Foto: Crédito: Policía de Colombia

La situación motivó la presentación de denuncias formales tanto en Costa Rica como en Colombia.

El caso fue reportado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) costarricense, mientras que las autoridades colombianas también iniciaron las verificaciones correspondientes para intentar reconstruir los últimos movimientos del comerciante.

Uno de los aspectos que más inquieta a la familia es que varias de sus pertenencias personales permanecían en el lugar donde se hospedaba.

Según reportes difundidos por medios de Costa Rica, durante las revisiones realizadas en la habitación del hotel fueron encontrados documentos importantes, entre ellos su pasaporte, además de tarjetas bancarias y parte de los productos que había adquirido durante el viaje de negocios.

La presencia de estos objetos ha incrementado la incertidumbre sobre las circunstancias de la desaparición, ya que los familiares sostienen que no era habitual que Calderón Hernández abandonara documentación esencial para un viaje internacional.

Ante la falta de respuestas, algunos allegados decidieron desplazarse hasta Bogotá para colaborar directamente con las labores de búsqueda.

Durante los últimos días han realizado recorridos por hospitales, centros médicos y otros lugares donde pudiera existir algún registro sobre su ubicación, aunque hasta ahora no se han reportado resultados positivos.

Los familiares también han impulsado campañas de difusión a través de redes sociales con el propósito de obtener información que permita establecer qué ocurrió después de que el comerciante salió del hotel.

Las publicaciones incluyen fotografías recientes y detalles sobre las prendas que vestía durante sus últimas horas conocidas en la capital colombiana.

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Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre indicios concluyentes ni han confirmado alguna hipótesis relacionada con el caso.

Tampoco se ha reportado evidencia que permita determinar con precisión el recorrido realizado por Calderón Hernández después de abandonar el lugar donde se hospedaba.

La familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida y continúa solicitando la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre sus movimientos en Bogotá.