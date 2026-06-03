A presunto ladrón en Bogotá lo traicionó la tecnología: GPS reveló dónde escondía lo que se había robado

El robo de celulares bajo la modalidad de raponazo en Bogotá sigue azotando a los ciudadanos a pesar del trabajo que adelanta la Policía para hacerle frente a esa problemática en la ciudad.

Precisamente, en las últimas horas, se presentó un intento de robo a una joven que se encontraba en un andén de la localidad Teusaquillo, manipulando su celular mientras hablaba con una mujer. Mientras tanto, un delincuente en una moto la analizaba sigilosamente, esperando la oportunidad para ir a robarle el celular bajo la modalidad de raponazo.

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Mientras el ladrón de la moto esperaba el momento perfecto para actuar, otro delincuente que se movilizaba en una camioneta de color blanco estaba a un costado de la vía, tal como lo registró una cámara de seguridad.

Pasaron los segundos y el ladrón aceleró la moto y le arrebató el celular a la joven de 19 años. Más adelante, procedió a entregarle el equipo móvil a su cómplice, el de la camioneta blanca.

Pensaron que al cometer el hurto en motocicleta y trasladar los objetos robados a un vehículo lograrían evadir a las autoridades.



La rápida reacción de la Policía, y el GPS de los elementos hurtados, permitieron ubicar el automotor, capturar a su conductor y recuperar el celular pic.twitter.com/iZlRXpbFGx — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 3, 2026

Sin embargo, el GPS del celular llevó a la Policía a ubicar la camioneta blanca y, efectivamente, el aparato estaba camuflado en la guantera del automotor.

El teniente coronel Andrés Melenje, comandante Estación de Policía Teusaquillo, entregó detalles de lo ocurrido.

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“La Policía Nacional logra la captura de un hombre de 24 por el delito de hurto en la localidad de Teusaquillo; una vez con el vehículo se procede a realizar el registro correspondiente, hallando en su interior el equipo móvil, por lo cual es capturado este hombre y puesto a disposición de la autoridad competente”, dijo el oficial de la Policía, haciendo referencia al conductor de la camioneta blanca.

Por último, desde la Policía Metropolitana indicaron que, en lo que va corrido de 2026, en Bogotá se ha logrado una reducción del 5% en el hurto de celulares con 856 casos menos en comparación al 2025 y recuperado más de 1.611 dispositivos móviles.