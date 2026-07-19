Bogotá se alista para un mes de deporte, música y recreación: así será el Festival de Verano 2026

La capital ya inició la cuenta regresiva para uno de los eventos más importantes del año, que durante un mes reunirá competencias deportivas, conciertos, actividades familiares y espectáculos gratuitos para miles de asistentes.

Más de 200.000 viajeros se movilizarán este puente festivo desde las Terminales de Transporte de Bogotá

Bogotá ya comenzó la cuenta regresiva para la edición 29 del Festival de Verano, una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad, que este año se desarrollará entre el 31 de julio y el 31 de agosto, con una programación que incluirá más de 60 eventos deportivos, recreativos, culturales y musicales para todas las edades.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que la edición de 2026 tendrá a México como país invitado y buscará convertir parques, escenarios deportivos y espacios públicos de Bogotá en puntos de encuentro para familias, deportistas y visitantes durante un mes completo de actividades.

Un lanzamiento para abrir la fiesta

Como antesala al inicio del festival, el 22 de julio se realizará el lanzamiento oficial en la Plaza La Santamaría, donde el IDRD presentará la programación completa de una edición que promete reunir eventos nacionales e internacionales y marcar el inicio de una de las temporadas recreativas más importantes del año en la capital.

Estos son algunos de los eventos más esperados

Entre las actividades que harán parte de la programación se destacan:

Conciertazo de Verano, el 1 de agosto, en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, con presentaciones gratuitas de Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y artistas invitados.

el 1 de agosto, en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, con presentaciones gratuitas de Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y artistas invitados. Parada del Circuito Sudamericano de Voleibol Playa.

Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2026.

Ciudad de Bogotá 2026. Lunada de Verano .

. Festival de Porrismo.

Récord Tren Humano en Patines.

Sube Monserrate .

. Festival de Cometas.

Ciclopaseo Nocturno.

Red Bull Moto Urbano.

Strongman Bogotá, además de torneos nacionales e internacionales en distintas disciplinas deportivas.

El festival también impulsará el deporte internacional

Además de las actividades recreativas, el Festival de Verano servirá como escenario para competencias de alto nivel en disciplinas como voleibol playa, tenis, sóftbol, taekwondo y balonmano playa, reforzando la apuesta de Bogotá por consolidarse como sede de grandes eventos deportivos internacionales. Paralelamente, el IDRD anunció espacios dedicados al bienestar, la actividad física y la recreación para personas de todas las edades.

Así será el futuro de las empresas y trabajadores colombianos frente a la inteligencia artificial

El director del IDRD, Daniel García Cañón, invitó a los ciudadanos a sumarse a la programación.

“Este Festival es para vivirlo en familia, con amigos y en comunidad. Queremos que cada persona encuentre una actividad para moverse, jugar, cantar, competir o simplemente disfrutar la ciudad. Bogotá está lista para un Festival de Verano de talla mundial, y la invitación es a que nadie se quede por fuera”.

La entidad indicó que los detalles de cada actividad, así como las inscripciones y recomendaciones para asistir a los diferentes eventos, estarán disponibles a través de los canales oficiales del IDRD y de la aplicación Vive IDRD.