Consulte la programación para este fin de semana en Bogotá: folclor, comparsas, artes marciales y más

Durante todo el mes de agosto, se lleva a cabo en Bogotá el Festival de Verano 2025 con múltiples eventos que agrupa más de 100 actividades, carrera atlética, maratones, campeonatos y más al rededor del deporte, la cultura y la recreación. Durante este fin de semana están programados varios de ellos.

El sábado 16 de agosto, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., el Centro Felicidad (CEFE) Cometas, en la localidad de Suba, será escenario del Primer Open Interactivo Phygital, un innovador encuentro que combina la intensidad de las Artes Marciales Mixtas (MMA) y el Kombat Taekwondo con las competencias digitales de Esports.

Este formato phygital —que une lo físico y lo virtual— busca ofrecer una experiencia vibrante, con entrada libre, para quienes aman tanto los deportes de contacto como la tecnología. La iniciativa, además, fomenta la inclusión y la participación de personas de todas las edades.

La agenda cultural continuará el domingo 17 de agosto con el XIII Festival Bogotá Ciudad de Folclor, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el epicentro de presentaciones de las agrupaciones ganadoras de la Beca Festival Bogotá Ciudad de Folclor 2025, con propuestas que mezclan danzas tradicionales y contemporáneas.

Actividades del Festival de Verano 2025. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Este evento, que se extenderá a distintos escenarios distritales, busca visibilizar el trabajo de colectivos dedicados a preservar y recrear el folclore nacional e internacional.

La programación incluye una franja académica con talleres de danza, laboratorios creativos, clínicas de experiencia y actividades inmersivas que invitan al público a participar activamente, más allá de ser espectadores.

“Este festival permite reconocer, visibilizar y fortalecer las expresiones dancísticas tradicionales desde una mirada contemporánea, y abrir un camino para que la ciudadanía se acerque a ellas como parte viva de su patrimonio cultural”, destacó Paula Atuesta, gerente de Danza de Idartes.