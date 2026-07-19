Capturan a un falso policía que intimidaba a la ciudadanía cerca de la Terminal Salitre, en Bogotá

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas cerca de la Terminal Salitre, en Bogotá, en medio de una persecución entre uniformados de la Policía Metropolitana y delincuentes que se movilizaban en motocicletas.

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Los uniformados, en el desarrollo de actividades de registro y control, atendieron el llamado de la ciudadanía sobre la presencia de varias personas armadas que estarían intimidando a los ocupantes de un vehículo.

La patrulla observó dos motocicletas en las que se movilizaban cuatro hombres, quienes portaban gorras con distintivos de la Policía Nacional y emprendieron la huida tras notar la presencia de las autoridades.

En medio de la fuga se presentó un intercambio de disparos que generó alarma y tensión en este sector del occidente de Bogotá, donde queda ubicada la principal terminal de transporte de la capital.

En medio de la persecución, una de las motocicletas se estrelló contra un vehículo, lo que permitió la captura de uno de los presuntos implicados, quien portaba un revólver calibre 22 con munición.

Las autoridades lograron establecer que estas personas, que estaban intimidando a la ciudadanía, se hacían pasar por agentes de la Sijín, una modalidad que está siendo muy utilizada en la capital del país.

Además, se verificó que la motocicleta utilizada por los presuntos delincuentes registraba un reporte vigente por hurto.

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El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para responder por los delitos de hurto, porte de armas de fuego y receptación. Esta persona registra antecedentes por hurto y otros delitos.

La comandante de la Estación de Policía Terminal, teniente coronel Adriana Ruiz, aseguró que las autoridades continuarán realizando acciones operativas para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad de la ciudadanía.