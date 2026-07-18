¿Debe impuestos en Bogotá? Distrito contactará a más de 150.000 contribuyentes para evitar embargos

La Secretaría de Hacienda de Bogotá indicó que iniciará una nueva fase del programa de vigencias anteriores, con el que espera recuperar el dinero de los ciudadanos que aún no han pagado sus impuestos.

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En total, la entidad contactará a 151.270 contribuyentes que presentan obligaciones tributarias de vigencias anteriores a 2025. Se espera que, con el recaudo, la cartera reciba un recaudo superior a 147 mil millones de pesos.

El objetivo es promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera oportuna y poner al día la cartera de la ciudad. Con esto, además, se evitará utilizar medidas extremas como el embargo de cuentas bancarias y bienes.

“Invitamos a los contribuyentes que tienen obligaciones tributarias pendientes de vigencias anteriores a 2025, a ponerse al día con Bogotá. Cumplir con los impuestos evita embargos y, al mismo tiempo, fortalece las finanzas del Distrito para seguir financiando obras, programas sociales y servicios que benefician a todos los ciudadanos”, señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.

Los ciudadanos con cuentas pendientes recibirán en los próximos días comunicaciones a través del correo electrónico, mensajes de texto, correspondencia física y WhatsApp. En ellas encontrarán pasos para realizar el pago o solicitar facilidades de pago.

Esta campaña está dirigida a las personas naturales y jurídicas que tienen deudas en el impuesto predial, vehículos, ICA, ReteICA, delineación urbana, sanciones, azar y espectáculos, información exógena o publicidad exterior.

De igual forma, la entidad le pidió a los ciudadanos que tengan cuidado con las estafas y fraudes que se hacen pasar por la Secretaría. El Distrito no solicita consignaciones a cuentas personales o pagos por canales no autorizados.

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Los impuestos pendientes

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las obligaciones tributarias en mora se concentran principalmente en el impuesto de vehículos y el predial. Estos son los montos adeudados por cada concepto:

Impuesto sobre vehículos: 65.592 millones de pesos.

Impuesto predial: 44.952 millones de pesos.

Impuesto de Industria y Comercio (ICA): 24.152 millones de pesos.

ReteICA: 10.527 millones de pesos.

Delineación urbana: 2.559 millones de pesos.