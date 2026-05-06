“Es falso que la deuda se esté contratando a tasas extraordinarias”: ministro de Hacienda dice que presentará evidencias

“No es cierto”. Esa fue una de las frases insistentes que utilizó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la sesión de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, en la que también fue citado el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

El debate evolucionó y, en medio de las intervenciones de los parlamentarios, sacaban cuestionamientos para los dos citados: Villar y Ávila.

El representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, quien tiene una amplia trayectoria en el manejo de temas económicos en el Legislativo, sacó a relucir varios puntos, alrededor de los cuales, dijo, hay que hablar. Preguntó por el riesgo país: “¿Cómo está?”, en medio de las decisiones tomadas en el Ejecutivo que implican consecuencias en ese sentido. Habló de que somos el 4.º país del mundo que paga más caros los intereses, y mencionó la corrupción y la criminalidad como elementos que son preponderantes en la economía.

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El ministro Ávila respondió, aunque dijo que, al ser variadas temáticas, se enfocaría en una, la de la deuda.

No obstante, arrancó por el riesgo país, alrededor del cual expresó que se está reduciendo. Acto seguido, manifestó que “no es cierto que tengamos intereses superiores a todo el mundo, ni que la deuda externa se esté contratando a tasas extraordinarias”.

Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara. Foto: Congreso de la República / Youtube

De hecho, anunció que próximamente demostrará con evidencias y detalles lo que estaba sustentando, y mientras tanto, adelantó que las tasas se han reducido en casi 200 puntos y que los intereses de los bonos pasaron de niveles de 38.656 millones a cerca de 24.000 millones en abril de 2026.

“Es pura narrativa de un colapso que no ha llegado”

El funcionario insistió en que se trata de lo que llama “una narrativa”, que se utiliza para atacar al Gobierno, pese a que las estadísticas, a su juicio, están evidenciando que “los intereses de la deuda han caído en un 37,41 % desde el pico más alto de 2025″.

Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, durante su intervención en Asofondos. Foto: Asofondos / Cortesía

Se fue contra Carrasquilla

Muchos estaban esperando el colapso, dijo Ávila, y se fue contra Carrasquilla (Alberto), el exministro de Hacienda, que, según expresó, “se va a quedar esperando”, teniendo en cuenta que en el Congreso de Asofondos dijo que “a Colombia le convendría un sustico fiscal”, refiriéndose a que un tropiezo financiero podría ayudar a corregir obligadamente el gasto público.

“La reforma pensional actual crea muchos regímenes especiales”: Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda

Según Ávila, aunque hace 4 años que se viene anunciando un colapso, “nada que llega”, como tampoco se han cumplido las “narrativas” que hablan de que el país está al borde de una hiperinflación. Desde la perspectiva del jefe de la cartera de las finanzas: “En Colombia está creciendo la agricultura, el turismo, la infraestructura. Toda la economía está creciendo, pero seguimos repitiendo que estamos al borde del colapso”, enfatizó.

Por ello, Ávila mencionó en el debate que desde fuera nos miran con otros ojos, al sustentar: “Allá no le creen a esa narrativa; ellos saben de los niveles de crecimiento que está teniendo Colombia”.