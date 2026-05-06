“Me ofende en lo personal que me acusen de favorecer a los bancos”: Leonardo Villar, gerente de BanRepública

Aunque dijo que buscaría “no estar en debates álgidos y situaciones complejas”, como las que se vivieron entre el Gobierno y el Banco de la República en semanas pasadas, el gerente del emisor, Leonardo Villar, se fue acalorando.

Inició con un discurso cauteloso y argumentativo, durante la jornada en el Congreso de la República, donde de nuevo se encontró con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para acudir a una citación de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

Pero en algún momento, se defendió a nivel personal. “Me ofende, en lo personal, que se diga que estoy defendiendo intereses del sistema financiero. Tengo una trayectoria profesional”, expresó visiblemente molesto.

Por el contrario, manifestó que los bancos ven afectadas sus utilidades cuando se suben las tasas de interés, que es lo que critica el Gobierno, trinchera desde la cual se busca presionar para que se reduzcan y se estimule así el crecimiento de la economía.

Ese fue uno de los mensajes que motivó el fuerte debate entre el emisor y el Ejecutivo, en medio de las diferencias con la aplicación de la política monetaria.

Germán Ávila y Leonardo Villar. Foto: SEMANA

Toda una cátedra

Villar dio toda una cátedra, con argumentos contundentes acerca de la forma en la que actúa la junta directiva, que en la más reciente reunión decidió por unanimidad dejar las tasas de interés de referencia quietas. Hacía meses que no había una decisión por unanimidad.

El alejamiento de la meta de inflación, que va en un 5,6 %, mientras se busca llegar a un 3 %, es uno de los motivos de controversia, pues desde el MinHacienda no sería adecuado aplicar apretones solo en busca de converger a esa cifra.

Entretanto, para el Banco de la República, según la sustentación que hizo Villar, lo inadecuado es tener en la mira el abandono de dicha meta. Es más, sustentó que ese alejamiento del 3 % ha tenido ya su efecto: “Ayuda a que haya expectativas de tasas de interés más altas”, manifestó.

El gerente mencionó uno a uno los puntos que han sido parte de la polémica y se refirió así a la crítica desde el Gobierno, de que la junta del Banco se base en las encuestas de los analistas que, con modelos elaborados, hacen pronósticos sobre la inflación a largo plazo.

El Ministerio de Hacienda, en el momento de la disputa, señaló que, al tener en cuenta esas posiciones, se estaba favoreciendo al sistema financiero, lo que ahora fue rebatido por Villar. “Los académicos y sindicatos (que son los que MinHacienda quiere escuchar y que participen en la política monetaria) tienen expectativas mayores”, argumentó.