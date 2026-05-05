En siete meses, Bre-B triplicó sus transacciones diarias: de 1,5 a 5 millones; ya hay 105 millones de llaves registradas

Desde el 6 de octubre del 2025, Bre-B, el sistema de pagos interbancarios del Banco de la República, fue activado de manera total. Esto trajo consigo un cambio abrupto y radical en la manera como los colombianos movían su plata. Pasaron de esperar horas e incluso días hábiles a ver la transacción reflejada en segundos.

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De hecho, uno de los datos más interesantes que entregan los expertos del Banco y directivos de este sistema de pagos es que los pagos por Bre-B duran entre 6 y 8 segundos

Pese a que la regulación exige que el tiempo máximo sea de 20 segundos, el sistema colombiano puede hacerlo en la mitad.

Las quincenas, fin de mes y fechas especiales como el Día de las Velitas impulsan el uso de Bre-B. Foto: Semana

Durante esos 6 segundos, el sistema debe sortear una serie de pasos para que el dinero llegue a su destino. Es importante tener en cuenta que existe una intermediación de muchas tecnologías que están a cargo de los sistemas de pago de bajo valor, que conectan a las entidades financieras y a las cooperativas con las infraestructuras centralizadas del Banco de la República.

Una experta y directiva del Banco le explicó a SEMANA que cada entidad financiera que participa en los sistemas de pago de bajo monto tiene un canal. Ese canal es el app móvil de cada banco. A través de esta, el usuario dispara la transacción y esta empieza a cumplir un flujo regulado.

En solo 6 a 8 segundos el sistema valida la llave, verifica que la cuenta receptora esté lista para recibir dinero, no esté bloqueada o cerrada, y hace la liquidación del dinero, es decir, lo abona a la cuenta receptora.

Si usted aún no sabe qué es Bre-B y cómo se utiliza, aquí le contamos a través de este video explicativo:

Cuáles son las cifras de Bre-B

Respecto a las cifras con corte al 4 de mayo, Bre-B ya registra unos 34.897.402 clientes registrados. Hay además 105.284.810. El número de transacciones acumuladas es de 782.218.571. Finalmente, el ticket promedio, que es la cantidad promedio que cada cliente gira a una llave, o que recibe, es de $ 155.755.

El sistema avanza hacia nuevos usos, como pagos sin contacto y mayor integración con comercios. Foto: Getty Images | Bre-B

Qué planes tiene a futuro el sistema de pagos

La mejora en las tecnologías del mundo le permitirá al sistema de pagos actualizarse. Su idea principal es crear nuevos casos de uso, pues aunque actualmente cubre el pago de persona a persona o de persona a comercio, lo cierto es que aún hay otras necesidades de pagos.

Con los avances, eventualmente Bre-B podría permitir en un futuro que se puedan hacer pagos contactless, que permiten no tener que digitar la llave, sino simplemente el valor y acercar el celular a otro que tenga chip NFC, simplificando aún más la manera en la que se realizan los pagos.

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Otro de los avances que se esperan es que los comercios puedan permitir que se hagan pagos por Bre-B, con la misma funcionalidad que tiene ahorita PSE.

De hecho, muchos usuarios de Movistar, por ejemplo, ya pueden pagar su factura a través de Bre-B, pues al pagador este le define una llave dinámica, la cual debe ingresar al girar el dinero de la factura, pagando fácil y rápido.

La estacionalidad mueve a Bre-B: los días de mayor movimiento

La experta del emisor indicó también que Bre-B responde a la estacionalidad y esto es lo que lo mueve. Entre los días que más se mueve plata en la plataforma son las quincenas o los finales de mes. La gran parte de estas transacciones se hacen con destino a billeteras virtuales.

Bre-B ya supera los 782 millones de transacciones, consolidándose como el sistema clave de pagos inmediatos en el país. Foto: Bre-B

Aseguró que el pasado Día de las Velitas, en el mes de diciembre, también fue un día de alto movimiento. Tienen expectativas por el próximo día de la madre que se celebra el 10 de mayo y en el que hay una fuerte dinámica del comercio, que puede estar acompañada de millones de transacciones de Bre-B.