Gremios reaccionan a la victoria de Abelardo De La Espriella: “Colombia nuevamente ejerce la democracia ejemplarmente”

Los principales gremios económicos del país reaccionaron a la elección de Abelardo De La Espriella como presidente electo para el periodo 2026–2030, destacando el desarrollo del proceso democrático y el papel de las instituciones electorales en Colombia.

Las declaraciones coincidieron en resaltar la participación ciudadana, la solidez del sistema electoral y la necesidad de preservar la estabilidad democrática en los próximos años.

El Consejo Gremial Nacional fue el primero en reaccionar tras la elección del presidente electo Abelardo De La Espriella y del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, destacando el resultado de la jornada democrática y el respaldo ciudadano expresado en las urnas.

En su pronunciamiento, el gremio felicitó el respaldo obtenido y resaltó la importancia de la participación ciudadana en la definición del rumbo político del país.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

El Consejo Gremial Nacional también extendió un reconocimiento a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso.

El gremio destacó la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el trabajo de las autoridades electorales en general, señalando su papel fundamental en la organización, supervisión y ejecución de una jornada considerada ordenada y segura.

Desde la Andi, su presidente, Bruce Mac Master, afirmó que el país “nuevamente ejerce la democracia ejemplarmente”.

En su mensaje, subrayó que Colombia eligió presidente y vicepresidente para el periodo 2026–2030 tras un proceso amplio de participación ciudadana, en el que progresivamente se fue definiendo el liderazgo para representar a más de 52 millones de colombianos en los próximos años.

Colombia nuevamente ejerce la democracia ejemplarmente. Eligió Presidente y vicepresidente para el periodo 2026, 2030, participaron muchos, y poco a poco se fue definiendo el líder para 52 millones de colombianos a los próximos años. Un reconocimiento inmenso a la registraduría y… pic.twitter.com/sJ0rCumwcv — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) June 21, 2026

Mac Master también hizo un reconocimiento especial a la labor de la autoridad electoral, destacando el papel de la Registraduría Nacional del Estado Civil como garante del proceso democrático.

El dirigente gremial enfatizó además un llamado a la responsabilidad colectiva: “Llegó el momento de cuidar la democracia, más que nunca, es uno de nuestros más profundos valores”, señalando que la legitimidad institucional debe ser protegida y fortalecida mediante el respeto a las reglas electorales y la convivencia democrática.

Por su parte, desde la Asobancaria, su presidente Jonathan Malagón también se pronunció con un mensaje de felicitación y respaldo institucional.

A través de sus declaraciones expresó: “¡Qué viva Colombia! El sector financiero saluda y felicita al Presidente electo, @ABDELAESPRIELLA, y al Vicepresidente @jrestrp. Agradecemos el impecable trabajo de la @Registraduria, garante de la democracia de nuestro país”.

Malagón resaltó el papel del sistema electoral como pilar de confianza para los mercados y para el sector financiero, destacando la importancia de mantener la credibilidad institucional como base del desarrollo económico. Su mensaje se alineó con el tono de reconocimiento general hacia la organización del proceso electoral.

¿Quién es Abelardo De La Espriella? Nuevo presidente de Colombia

Desde Acolgen también se emitió un pronunciamiento. El gremio del sector de generación eléctrica felicitó a los nuevos mandatarios por la confianza depositada en ellos por los colombianos y destacó la importancia del momento político para el país, en el que se abre una nueva etapa de administración pública con retos estructurales relevantes.

Desde @Acolgen felicitamos al presidente electo, @ABDELAESPRIELLA, y a su fórmula vicepresidencial, @jrestrp, por la confianza depositada en ellos por los colombianos para liderar el país durante los próximos cuatro años.



Reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera… — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) June 21, 2026

En su comunicación, Acolgen expresó su disposición para trabajar de manera articulada y constructiva con el nuevo Gobierno, con el objetivo de consolidar una agenda que fortalezca la seguridad energética del país.

Asimismo, el gremio subrayó la necesidad de avanzar hacia una transición energética ordenada, sostenible y basada en criterios técnicos, que permita equilibrar los objetivos ambientales con la confiabilidad del sistema eléctrico y la estabilidad del suministro.

La ACP también se pronunció y reafirmó su compromiso y disposición para trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno, así como con las instituciones del Estado en sus distintos niveles, el sector privado y los diferentes grupos de interés del país, con el objetivo de construir soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible de Colombia.

Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de Colombia, según el preconteo. Foto: Semana

En su mensaje, la ACP destacó la importancia de mantener espacios de articulación permanente que permitan abordar los desafíos estructurales del sector energético y productivo.

En ese sentido, el gremio insistió en que el diálogo constructivo, basado en evidencia técnica y orientado al bien común, será un pilar fundamental para la toma de decisiones en los próximos años.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM), también se pronunció tras el triunfo de Abelardo De La Espriella. “Esta industria está lista para ser parte fundamental de la historia de Colombia en los próximos 4 años, sin vergüenza y con orgullo”, señaló en un comunicado.

“La minería genera empleo formal, paga regalías e impuestos que transforman las regiones, atrae inversión y garantiza un mejor futuro para las familias y comunidades donde opera. Como sector estamos listos para sumarnos a la apuesta de este nuevo Gobierno para recuperar a Colombia”, manifestó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

Desde el gremio reiteraron el compromiso de trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno para fortalecer la competitividad, impulsar el desarrollo de las regiones y construir una Colombia con más oportunidades.