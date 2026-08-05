Aprovechaban la libertad regulada en el precio del arroz para comprar por debajo del mínimo establecido. SIC formula pliego de cargos

Luego de todo el maremágnum que se formó en Colombia, entre 2024 y 2025, por una caída abrupta de precios del arroz por debajo de los costos de producción, lo que llevó a que se realizaran movilizaciones y bloqueos por parte de los arroceros, se estableció el mecanismo de libertad regulada con el arroz paddy verde.

El objetivo con esa medida excepcional era enfrentar una crisis de precios que estaba poniendo contra las cuerdas la viabilidad económica de los productores, especialmente los pequeños y medianos.

Al aplicar el mecanismo, se activan unas reglas de juego, cuyo incumplimiento sería lo que ahora lleva a la Superintendencia de Industria y Comercio a formular pliego de cargos a siete compradores de arroz.

De acuerdo con la entidad de vigilancia, habría presuntos pagos por debajo del precio mínimo regulado.

Con ello, sería la primera vez que se inicia un pliego de cargos desde que entró en vigor el mecanismo.

La entidad que lidera Cielo Rusinque halló indicios preliminares de que habrían adquirido el producto por debajo de los precios mínimos establecidos por el Ministerio de Agricultura.

*Noticia en desarrollo…