Más de 500 días esperando: la promesa incumplida para aliviar el cobro del 4x1000

Desde el 13 de diciembre de 2024 debía entrar en vigencia en el país una norma que establecía que ya no sería necesario seleccionar una sola cuenta de ahorros para quedar exento del pago del impuesto del 4x1000, sino que dicho tributo se calcularía sumando todos los movimientos de dinero de una persona en todas sus cuentas de ahorro.

Sin embargo, tras más de 500 días, esa norma, que se estableció en la reforma tributaria de 2022 (Ley 2277 de ese año), aún no ha arrancado y miles de colombianos siguen pagando ese impuesto incluso por movimientos de pequeñas cantidades de dinero.

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El 4x1000 no se paga en las cuentas marcadas siempre que las transacciones no superen los 350 UVT mensuales, lo que equivale a 18,3 millones de pesos. En la práctica, al ser un monto elevado, lo pagarían muy pocas personas. Sin embargo, si una persona tiene más de una cuenta de ahorros (por ejemplo, los pensionados suelen tener dos, pues en la que reciben su mesada no les pueden consignar cualquier otro giro), sí les toca pagar por cualquier movimiento que hagan en la cuenta no marcada.

Lo mismo ocurre con quienes tienen cuentas de ahorro y billeteras digitales (Nequi o Daviplata). Si la primera la tienen marcada, en las segundas sí pagan el 4 por mil, aunque en ese caso, al ser depósitos de bajo monto, el límite es más bajo. El impuesto se paga si al mes se realizan transacciones de más de 210,5 UVT al mes, que en 2026 equivalen a 11 millones de pesos.

El retiro de dinero por cajero electrónico es una de las transacciones por las que se debe pagar en algunos casos el 4 x 1000 Foto: Getty Images / Andrzej Rostek

Si las personas marcan como exentas sus billeteras digitales, entonces pagan 4 por mil por sus otras cuentas financieras.

Como resultado, este impuesto se mantiene como una importante fuente de recursos para la Nación (16 billones de pesos en 2025 y 4,3 billones en los primeros tres meses de 2026), pese a que existe consenso con respecto a que genera represión financiera y afecta el flujo de caja de los colombianos.

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Justamente por su elevado recaudo y porque es difícil reemplazarlo por otro impuesto es que no se ha logrado su desmonte, pero al menos sí se buscaba unificar todas las transacciones mensuales de una persona. No obstante, esto tampoco se ha podido poner en práctica, lo cual ha llevado a varias acciones populares pidiendo que se cumpla la ley.

Desde Nubank, una de las entidades financieras que, junto con Colombia Fintech, están pidiendo que se cumpla el desmonte de la marcación. Anunciaron una campaña llamada “Error 501”, en referencia a la cantidad de tiempo que lleva sin implementarse la medida.

Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia. Foto: Nubank

En su concepto, la forma como se cobra este tributo obliga a concentrar la vida financiera en un solo banco para evitar el cobro del 4x1000, reduciendo la competencia y la innovación.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, señala que la demora en implementar la medida se debe a falta de voluntad política y de una articulación entre actores públicos y privados.

“501 días es demasiado tiempo para que una ley aprobada siga sin ejecutarse. Los colombianos merecen poder elegir dónde poner su dinero sin que un impuesto los penalice por hacerlo. En Nu decidimos no esperar más y actuar para que las personas recuperen su libertad financiera. Hacemos un llamado al sector para sentarnos a la mesa y encontrar, mediante una conversación constructiva, cómo eliminar las barreras que hoy le impiden a los clientes elegir, en pro de un sistema más justo para todos”, afirmó Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia.