FINANZAS

Estos son los nuevos topes de Nequi y Daviplata para 2026: ojo con el 4x1000

Tenga en cuenta el umbral que no debe superar para que no tenga que pagar el impuesto.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 11:12 a. m.
Esto es lo que debe saber sobre los nuevos topes de las plataformas en 2026.
Esto es lo que debe saber sobre los nuevos topes de las plataformas en 2026.

Con el paso del tiempo, las billeteras virtuales se han vuelto más atractivas para muchos y han ganado popularidad, debido a la inmediatez, comodidad y seguridad que ofrecen en comparación con el dinero en efectivo, que suele tener muchas limitaciones.

Estas billeteras permiten transferir dinero en segundos, pagar con códigos QR, obtener descuentos, recibir rendimientos diarios y promover la inclusión financiera, especialmente en comercios pequeños.

Un descuido de pocos segundos puede salir muy caro al usar billeteras digitales.
Esto es lo que debe saber sobre los nuevos topes de las plataformas en 2026.

Debido al incremento de usuarios en estas plataformas, cada vez son más las dudas respecto a las tarifas, su funcionamiento y beneficios respecto a impuestos, como el 4X1000.

Tras el inicio del 2026, ambas plataformas actualizaron sus topes y condiciones para este año con respecto a la definición de la nueva Unidad de Valor Tributario, que quedó fijada en $ 52.374.

Crecimiento menor al esperado y caída de la inversión llevan a analistas a bajar proyecciones para 2026

Uno de los topes es el que rige para el cobro del impuesto del 4x1000, que es un tributo que se paga en cada transacción financiera. Por cada 1000 pesos que se muevan, se pagan 4 pesos.

Trabajadores
Esto es lo que debe saber sobre los nuevos topes de las plataformas en 2026.

Nuevos topes para Nequi, Daviplata y más billeteras virtuales

Para el 2026, el tope mensual que puede manejar en las billeteras para no pagar el impuesto quedó establecido en 210,5 UVT, que equivale a $11.024.727. Dicho valor corresponde al total de movimientos que el usuario realiza durante el mes, en el que se incluyen transferencias, retiros y pagos.

Fin de la mesa de concertación del salario mínimo: todo indica que se mantendrá el aumento del 23,7%

Tenga en cuenta que este tope es para las billeteras que funcionen en la modalidad de depósito de bajo monto. Si usted desea superar las transacciones, deberá romper los topes y migrar a una cuenta de ahorros tradicional, que tiene mayores capacidades para manejar recursos y que pagará el impuesto.

Las herramientas digitales han tomado un rol fundamental para facilitar la gestión de la plata. Las billeteras digitales se han convertido en un aliado para las personas y los negocios en el manejo de sus finanzas.
Esto es lo que debe saber sobre los nuevos topes de las plataformas en 2026.

También es clave que sepa que para 2026, este cobro se activa cuando los movimientos mensuales superan los 65 UVT, que corresponden a $3.404.310. Si se supera ese umbral se aplica el 0,4 % a las operaciones hechas.

