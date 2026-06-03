Economía

Nequi suspenderá en los próximos días una de sus funciones más usadas: conozca cuándo y cómo

Las transferencias, retiros, pagos con QR y el uso de la tarjeta débito continuarán disponibles durante la jornada de mantenimiento.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de junio de 2026 a las 9:54 p. m.
Los usuarios deberán tomar medidas ante la suspensión.
Los usuarios deberán tomar medidas ante la suspensión. Foto: Nequi / Getty Images

Nequi informó la suspensión de uno de sus servicios a lo largo de la madrugada del lunes 8 de junio. La plataforma señaló que los pagos por PSE sufrirán una serie de mantenimientos.

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De acuerdo con la información entregada por la plataforma financiera digital, el próximo lunes 8 de junio de 2026, entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m., los pagos realizados mediante PSE no estarán disponibles. La medida responde a labores de mantenimiento orientadas a fortalecer la infraestructura tecnológica y mejorar la experiencia de los usuarios.

Nequi anunció una jornada de mantenimientos.
Nequi anunció una jornada de mantenimientos. Foto: Nequi

¿Haces pagos con PSE en la madrugada?00 Esto te interesa: el lunes 8 de junio de 2026, entre las 12:00a.m. y 1:00 a.m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás hacer pagos PSE desde Nequi. Todos los demás servicios de Nequi como mandar o recibir plata entre Nequis, Bancolombia y otros bancos, retiros en cajeros, Tarjeta Débito Nequi Visa, pagos con QR, llaves y demás servicios del armario, estarán disponibles con normalidad", destaca Nequi.

La entidad explicó que, durante esa ventana de tiempo, quienes intenten efectuar pagos a través de PSE desde la aplicación no podrán completar sus transacciones. Por esta razón, recomendó a sus clientes anticipar cualquier operación que requiera este medio de pago y programarla antes o después del horario establecido para la intervención.

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A pesar de la suspensión temporal de PSE, Nequi aseguró que el resto de sus servicios continuarán funcionando con normalidad. Entre las operaciones que permanecerán habilitadas se encuentran el envío y recepción de dinero entre usuarios de la plataforma, las transferencias hacia y desde Bancolombia y otras entidades financieras, así como los retiros de efectivo en cajeros automáticos.

De igual manera, los usuarios podrán seguir utilizando la Tarjeta Débito Nequi Visa para realizar compras y pagos, además de las transacciones mediante códigos QR. Los servicios relacionados con las llaves digitales y las demás funcionalidades disponibles dentro del ecosistema de la aplicación también estarán operativos durante el mantenimiento.

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Nequi señaló los servicios que estarán disponibles en la jornada. Foto: Montaje El País: Fotos de Colprensa y Nequi

La suspensión tendrá una duración estimada de una hora y hace parte de las acciones que periódicamente realizan las entidades financieras y plataformas digitales para garantizar la estabilidad, seguridad y capacidad de sus sistemas.

Estas actualizaciones buscan responder al crecimiento en el volumen de transacciones y a las necesidades de los usuarios, de los servicios financieros digitales para sus actividades cotidianas.