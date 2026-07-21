David Vélez, fundador de Nubank, llega a la junta directiva de OpenAI junto al CEO de BNY

OpenAI anunció el nombramiento del colombiano David Vélez, fundador y director ejecutivo global de Nubank, y de Robin Vince, presidente y director ejecutivo de BNY, como nuevos integrantes de los consejos de OpenAI Foundation y OpenAI Group PBC.

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La organización explicó que ambos aportarán experiencia en liderazgo de instituciones globales y en el uso de la tecnología para ampliar el acceso a servicios y oportunidades.

Vélez llega a la junta directiva de OpenAI. Foto: NurPhoto via Getty Images

Vélez es reconocido por haber fundado Nubank, considerado el banco digital más grande de América Latina, mientras que Vince dirige BNY, una compañía global de servicios financieros. OpenAI indicó que ambos llegan en un momento en el que la organización busca fortalecer su crecimiento y la implementación responsable de la inteligencia artificial.

La compañía destacó que los nuevos miembros “aportan perspectivas complementarias sobre cómo la tecnología puede transformar industrias e impulsar el crecimiento económico”. También señaló que han liderado organizaciones durante procesos de transformación tecnológica y cuentan con experiencia en gobernanza, resiliencia e innovación.

Bret Taylor, presidente de los consejos de OpenAI Foundation y OpenAI Group PBC, afirmó que “David y Robin son líderes excepcionales que han utilizado la tecnología para transformar los servicios financieros y ampliar las oportunidades a escala global”.

Agregó que su experiencia “será invaluable mientras OpenAI atiende a más empresas y personas en todo el mundo y trabaja para garantizar que la IA beneficie a todos”.

Por su parte, David Vélez señaló que “la tecnología puede ser una poderosa fuerza para ampliar el acceso y las oportunidades cuando se desarrolla en torno a las necesidades de las personas y se sustenta en la confianza”. Añadió que la inteligencia artificial “tiene el potencial de ayudar a las personas, las empresas y economías enteras a hacer más” y manifestó su intención de contribuir para que una IA útil esté “al alcance de todos”.

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Robin Vince aseguró que “la IA puede ser la máxima generadora de capacidades al ampliar aquello que las personas y las instituciones son capaces de lograr”.

David Vélez, fundador de Nubank Foto: Laura Charry

Además, sostuvo que cumplir esa promesa requiere “creatividad, una gobernanza sólida y una implementación responsable”, razones por las que calificó como un honor su incorporación a los consejos de OpenAI.

El comunicado también destaca la trayectoria de David Vélez, quien fundó Nubank en 2013 con el propósito de simplificar el acceso a los servicios financieros mediante un modelo digital.

Bajo su liderazgo, la empresa superó los 135 millones de clientes y ha iniciado su expansión hacia Estados Unidos, tras obtener una aprobación condicional para establecer un banco nacional en ese país. Además, junto con su esposa, Mariel Reyes, lidera una plataforma filantrópica enfocada en gobernanza democrática y educación en América Latina.