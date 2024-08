¿Gravar a los pensionados en la próxima tributaria? Esto es lo que responde el Ministro de Hacienda

La segunda reforma tributaria del Gobierno Petro pronto llegará al Congreso. Así lo anunció a SEMANA el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, tras las filtraciones recientes de borradores no oficiales de la iniciativa, decidió salir a explicar lo que tienen hasta ahora para evitar más especulaciones.

Aunque no dio detalles específicos, aclaró que la propuesta final se la presentarán al presidente Gustavo Petro antes de socializarla y radicarla en el Congreso, y que además no lo harán por vía digital, dadas las recientes filtraciones, Bonilla sí mencionó las líneas rojas que traerá la reforma. Es decir, aquellos aspectos en donde no habrá modificaciones.