El grave vaticinio de Uribe sobre el pago de impuestos del Gobierno Petro: “son insostenibles. No habrá manera de pagarlos en nuevas ocasiones”

Y aseguró que: “ No habrá manera de pagarlos en nuevas ocasiones. Esto acabará con la inversión productiva, con el empleo, con las posibilidades de la clase media. La nación se llenará de contribuyentes morosos y los municipios también dado el avalúo del catastro multipropósito”.

El director de la Dian, Jairo Orlando Villabona, quien sustituyó a Luis Carlos Reyes en el cargo, dio declaraciones a la revista SEMANA recientemente. En sus comentarios, habló sobre los impuestos que no serían modificados y los beneficios que podrían eliminarse en el segundo articulado que el gobierno presentará para ajustar los impuestos.

Respecto al IVA, que actualmente se cobra a los colombianos con una tasa del 19 %, Villabona afirmó que no se modificará ni se ampliará la base de contribuyentes. Aunque mencionó ejemplos como el de Uruguay, donde se reduce el IVA y se crea un impuesto progresivo para personas de bajos ingresos, aclaró que este enfoque no se aplicará en Colombia por el momento.

Sobre el impuesto del 4 x 1.000, Villabona aseguró que no se eliminará. Explicó que, mientras no se controle adecuadamente la evasión fiscal, no se puede suprimir este impuesto, ya que genera recursos importantes para las finanzas del Estado. Sin embargo, reconoció que, en su opinión, sería ideal eliminarlo en el futuro, calificándolo como “antitécnico”.