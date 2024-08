Fedegán lanza alerta por “crisis lechera” en Colombia; “No da muestras de disminuir”

Sin embargo, afirmó que si bien la salvaguardia no fue aprobada por el Comité Triple A, una medida compensatoria no tendría inconvenientes, ya que en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE. UU. no se incluyó tal previsión. “Así mismo, tal previsión no se encuentra registrada, ni el Artículo VI del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -GATT, ni en el Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias”, anotó.