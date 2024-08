Paro de vehículos de carga tan pronto suba el precio del diésel, anuncia gremio de camioneros. MinHacienda dijo que no hubo acuerdo

Jorge Ignacio García. Hablamos de una inmovilización, porque en las condiciones que se da el incremento en el precio del diésel, según el ministro de Hacienda, no es operable la actividad que realizamos. El consenso, hasta ahora, luego de hacer un sondeo nacional que va en el 80 %, es guardar los vehículos. Se van a apagar los motores, porque no podemos seguir trabajando a pérdidas, porque los fletes no se pueden subir.