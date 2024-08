Preocupación del contralor por la prohibición de la exportación de carbón a Israel, “a pesar de las observaciones realizadas”

La Contraloría General considera que la política energética en cuanto a seguridad se refiere, está llevando al país a niveles de preocupación que se pueden agravar si no se toman medidas correctivas con suficiente antelación.

Gustavo Petro defendió decisión de no exportar más carbón a Israel. Arremetió nuevamente contra un sector de los colombianos

Frente a la transición energética, Rodríguez señala que por sí misma no garantiza la confiabilidad del suministro energético para los distintos sectores de la economía, “por lo que debe ir a la par de una política encaminada a la seguridad energética, la cual existe, pero no cuenta con su propia normatividad; lo que implica que se puede supeditar a otras consideraciones, especialmente de tipo ambiental o social, lo que le resta eficacia y eficiencia”.

Los resultados de Ecopetrol confirman que perdió una gran oportunidad al no comprar el activo que le ofrecían en Estados Unidos

“Es importante resaltar que ya se importa gas, pero es casi exclusivamente para la generación eléctrica en tiempos de baja hidrología, esquema que se puede volver permanente y extenderse a otros sectores en la medida que se vayan agotando las reservas y estas no sean repuestas. Lo anterior va incluso en contra de la transición energética al ser el gas el llamado a sostener la matriz energética mientras entran las fuentes renovables no convencionales”, asegura el contralor.

Explicó que desde 2012, el volumen de reservas de gas en Colombia ha venido disminuyendo, llegando en el último año a 2.373 Gigapies cúbicos de gas natural, bajando el índice de reservas vs producción R/P a 6,1 años. Adicionalmente las reservas de petróleo actualmente son de 2.108 millones de barriles y el índice R/P ha bajado a 7,1 años para el ritmo de producción actual. “Lo anterior hace necesario adoptar medidas regulatorias que incentiven la exploración y el desarrollo de los proyectos sobre los cuales se ha anunciado hallazgos importantes, pues se evidencia el desgaste y futura pérdida de la soberanía energética en gas y crudo”, añade.

En su intervención dijo que en materia del servicio de electricidad, el país aún no cuenta con un sistema totalmente seguro y sostenible. Las inversiones en fuentes renovables no convencionales como la solar y la eólica son fundamentales, no solo para reducir la dependencia de importaciones, sino también para alinear el país con las metas globales de sostenibilidad, pero señaló que la capacidad actual de generación a partir de estas fuentes es de tan sólo 1.200 MW.