Congreso abre el próximo lunes inscripciones para elegir el reemplazo del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez

El Congreso estableció el cronograma oficial para el proceso de elección del nuevo contralor general, en el que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez.

El cronograma publicado este fin de semana da cuenta de que el proceso de inscripción de los aspirantes iniciará el lunes 16 de marzo de 2026 a las 8:00 a.m. e irá hasta el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 5:00 p.m.

Desde el jueves 19 de marzo de 2026 hasta el viernes 20 de marzo de 2026 se realizarán las actas y la documentación se tendrá en cadena de custodia hasta la entrega efectiva a las Comisiones de Acreditación Documental de cada Cámara.

Entre el martes 24 de marzo de 2026 y el martes 7 de abril de 2026 se revisarán los documentos de los inscritos por parte de la comisión de acreditación documental.

El 7 de abril el país conocerá el nombre de los candidatos admitidos para contralor.

Desde el jueves 9 de abril de 2026 hasta el viernes 10 de abril de 2026, a las 5:00 p.m., se atenderán las reclamaciones.

A los preselecconados se les citará a la prueba de conocimiento el lunes 13 de abril. La universidad se definirá próximamente. Y el 18 se adelantará el examen.

El 23 de abril se publicarán los resultados de las pruebas.

La lista de elegibles se dará a conocer el miércoles 20 de mayo de 2026.

El lunes, 27 de julio de 2026, será la entrevista de los candidatos ante la Cámara de Representantes y el martes, 28 de julio de 2026, ante Senado.

Si nada extraordinario ocurre, la elección del nuevo contralor general será el 12 de agosto de este año.

Al contralor general lo eligen las plenarias de la Cámara y el Senado.