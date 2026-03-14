Confidenciales

Congreso abre el próximo lunes inscripciones para elegir el reemplazo del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez

Si nada extraordinario ocurre, la elección del nuevo contralor será el 12 de agosto.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
14 de marzo de 2026, 5:59 p. m.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El Congreso estableció el cronograma oficial para el proceso de elección del nuevo contralor general, en el que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez.

El cronograma publicado este fin de semana da cuenta de que el proceso de inscripción de los aspirantes iniciará el lunes 16 de marzo de 2026 a las 8:00 a.m. e irá hasta el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 5:00 p.m.

Desde el jueves 19 de marzo de 2026 hasta el viernes 20 de marzo de 2026 se realizarán las actas y la documentación se tendrá en cadena de custodia hasta la entrega efectiva a las Comisiones de Acreditación Documental de cada Cámara.

Entre el martes 24 de marzo de 2026 y el martes 7 de abril de 2026 se revisarán los documentos de los inscritos por parte de la comisión de acreditación documental.

Confidenciales

Rodrigo Londoño, Timochenko, desmiente información sobre que volvería a la guerra si la derecha gana las presidenciales: “El odio”

Confidenciales

Medellín, elegida capital mundial del libro 2027

Confidenciales

María Fernanda Cabal recordó mensaje de Iván Cepeda sobre Fidel Castro

Confidenciales

Estados Unidos iza su bandera en Venezuela después de siete años

Confidenciales

Exfuncionarios de Iván Duque, cotizados en esta campaña presidencial

Confidenciales

Armando Benedetti y la competencia a la vista por la Alcaldía de Barranquilla

Confidenciales

Las coincidencias entre Paloma Valencia y la familia Galán Pachón

Foros Semana

Contralor lanzó advertencia sobre la democracia: “se protege antes, durante y después de las elecciones”

Bogotá

Contraloría General confirmó, tras dos años de seguimiento, que el metro de Bogotá tiene un porcentaje de avance comprobado de 53%

Política

Petro, superpoderoso: así ha logrado poner a los suyos en los órganos que deben hacerle contrapeso. Corte Constitucional en juego

El 7 de abril el país conocerá el nombre de los candidatos admitidos para contralor.

Desde el jueves 9 de abril de 2026 hasta el viernes 10 de abril de 2026, a las 5:00 p.m., se atenderán las reclamaciones.

A los preselecconados se les citará a la prueba de conocimiento el lunes 13 de abril. La universidad se definirá próximamente. Y el 18 se adelantará el examen.

El 23 de abril se publicarán los resultados de las pruebas.

La lista de elegibles se dará a conocer el miércoles 20 de mayo de 2026.

El lunes, 27 de julio de 2026, será la entrevista de los candidatos ante la Cámara de Representantes y el martes, 28 de julio de 2026, ante Senado.

Si nada extraordinario ocurre, la elección del nuevo contralor general será el 12 de agosto de este año.

Al contralor general lo eligen las plenarias de la Cámara y el Senado.