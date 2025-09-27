CONFIDENCIALES

La preocupación del contralor Carlos Hernán Rodríguez por las elecciones de 2026

Rodríguez quiere que se dé un cara a cara con el presidente Petro, en el que se genere confianza y se establezcan las condiciones que permitan unos comicios libres y democráticos.

27 de septiembre de 2025, 8:56 a. m.