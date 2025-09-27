Suscribirse

La preocupación del contralor Carlos Hernán Rodríguez por las elecciones de 2026

Rodríguez quiere que se dé un cara a cara con el presidente Petro, en el que se genere confianza y se establezcan las condiciones que permitan unos comicios libres y democráticos.

Redacción Semana
27 de septiembre de 2025, 8:56 a. m.
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

A seis meses de la elección del nuevo Congreso y a ocho de la primera vuelta presidencial de 2026, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, busca un diálogo con el procurador general, Gregorio Eljach; el registrador, Hernán Penagos, y el Gobierno nacional para hablar de las garantías que tendrán los colombianos de cara a las elecciones al Congreso y a la presidencia el próximo año.

Contexto: “Contralor general no es ministro del despacho. La independencia de poderes no puede tomarse como oposición”: Carlos Rodríguez

Rodríguez quiere que se dé un cara a cara con el propio presidente Petro, en el que se genere confianza y se establezcan las condiciones que permitan unos comicios libres y democráticos.

