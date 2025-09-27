CONFIDENCIALES
La preocupación del contralor Carlos Hernán Rodríguez por las elecciones de 2026
Rodríguez quiere que se dé un cara a cara con el presidente Petro, en el que se genere confianza y se establezcan las condiciones que permitan unos comicios libres y democráticos.
A seis meses de la elección del nuevo Congreso y a ocho de la primera vuelta presidencial de 2026, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, busca un diálogo con el procurador general, Gregorio Eljach; el registrador, Hernán Penagos, y el Gobierno nacional para hablar de las garantías que tendrán los colombianos de cara a las elecciones al Congreso y a la presidencia el próximo año.
Rodríguez quiere que se dé un cara a cara con el propio presidente Petro, en el que se genere confianza y se establezcan las condiciones que permitan unos comicios libres y democráticos.