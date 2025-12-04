Contraloría pone la lupa sobre la compra de los aviones Gripen: indaga precio, estudios y criterios técnicos del negocio de más de $ 17 billones

Luego de una larga reunión entre el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre el contrato más costoso que haya suscrito en la historia del país para la compra de aviones de combate, quedó claro que el ente de control fiscal tendrá los ojos puestos sobre este millonario negocio de más de 17 billones de pesos, que ha sido cuestionado.

El Ministerio de Defensa entregará toda la información del contrato para adquirir los Gripen, después de que el contralor Carlos Hernán Rodríguez firmó una cláusula de confidencialidad. “Hay temas después seguridad nacional”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Y0n9Rgunlm — Revista Semana (@RevistaSemana) December 4, 2025

En el encuentro, el contralor Carlos Hernán Rodríguez pidió información sobre el estudio operacional que justificó la selección de aviones Gripen, copia de los diferentes ítems, discriminados en el valor total del contrato, estudios previos que llevaron a tomar la decisión y si existió comparación frente a lo ofertado por otros países.

El contralor general también pidió copia de los análisis utilizados para definir el precio de los aviones Gripen, teniendo en cuenta potencia, alcance y sobre todo la validación en combate de estos. Sin embargo, reconoció que la compra era necesaria y además aseguró que se guardará estricta confidencialidad con la información, por tratarse de un asunto de seguridad nacional.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que la compra de los Gripen “había que hacerla”, en medio de la reunión que sostiene con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para conocer los pormenores del millonario negocio. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3PaEIsYbB8 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 4, 2025

“De igual manera, la copia de los diferentes ítems discriminados, el valor total del contrato, de la siguiente forma: estudios previos, avión, armamento, simuladores soporte logístico, repuestos, formación, infraestructura, entre otros, como también los estudios previos que llevaron a tomar la decisión”, manifestó el contralor Rodríguez.

Riesgos inminentes sobre la protección de la soberanía y la independencia impulsaron al Ministerio de Defensa a comprar la flota de aeronaves Gripen. “No se podía aplazar más”: ministro Pedro Sánchez. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/mAYMKTZywn — Revista Semana (@RevistaSemana) December 4, 2025

“Si hay las condiciones para realizar algún tipo de función de advertencia, la Contraloría lo va a hacer”, manifestó el contralor general, quien explicó que la función de advertencia es una facultad que tiene la Contraloría, con base a las posibilidades de ejercer control preventivo y concomitante, y que no afecta la facultad de la entidad para ejercer control posterior y selectivo cuando, eventualmente, se pueda determinar un detrimento patrimonial.

No son pocas las dudas que tienen desde el ente de control fiscal frente a la compra de estos aviones de origen sueco, y todas deberán ser respondidas por el Ministerio de Defensa.

¿Cuántas propuestas finales se recibieron? ¿Por qué valores? ¿Se recibieron ofertas de distintos proveedores de caza-combate de anteriores gobiernos? En caso de ser afirmativo, ¿quiénes sacaron los mejores puntajes en la evaluación que se hizo anteriormente en la Fuerza Aeroespacial? ¿Bajo qué modalidad se hizo la contratación?

Además, ¿fue una negociación de Gobierno a Gobierno o se realizó una contratación de manera directa con una persona jurídica, derecho privado y cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es el costo de la operación por hora de los aviones Gripen comparado con el costo de operación de otras opciones consideradas por parte de la Fuerza Aeroespacial? ¿Quiénes tomaron de manera directa la decisión de contratar con los aviones Gripen? ¿Cuál es el perfil de quienes revisaron las opciones y tomaron la decisión de comprar estos aviones Gripen?

Habla el ministro Sánchez

Al finalizar el encuentro, en las declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la reunión con el contralor Rodríguez, y defendió la compra de las aeronaves como una necesidad de seguridad nacional.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la compra de los aviones de combate como un asunto de seguridad nacional. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Los compromisos financieros ya los explicará muy bien el Ministerio de Hacienda. Nosotros, simplemente, hicimos el planteamiento de la necesidad y, finalmente, cuando se toma la decisión que ya no se podía aplazar más tiempo porque estaba en riesgo el cumplimiento de la misión constitucional, lo que dice el artículo 217, proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional”, afirmó el ministro Sánchez.