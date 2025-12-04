“No sigue ejerciendo sus funciones”: ministro de Defensa sobre el general Juan Miguel Huertas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el general Juan Miguel Huertas ya no está ejerciendo sus funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército Coper.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se revisarán las actuaciones del general Huertas. | Foto: Samantha Chavéz

La polémica alrededor del general Huertas no para. Esta semana se conoció un documento firmado por el alto oficial, quien estaba fungiendo sus funciones pese a la suspensión de tres meses que había impuesto la Procuraduría en su contra.

“Él no sigue ejerciendo sus funciones, desde el día de ayer no sigue ejerciendo sus funciones”, precisó el ministro Sánchez.

Agregó: “Lo que pasa es que son procedimientos que hay que cumplir. Si bien es cierto [que] salió el fallo, se tiene que hacer un decreto que pasa por requerimientos legales, revisión legal a nivel del Ejército, luego a nivel del Comando General, luego a nivel del Ministerio de Defensa, luego a nivel del presidente de la República, decreto que radiqué el día de ayer y está en revisión jurídica; esperamos que salga pronto”.

El general Huertas resultó salpicado con presuntos nexos con las disidencias de alias Calarcá. | Foto: SEMANA

Así mismo, dijo el ministro de Defensa que mientras se surten los procesos, se tomó la decisión de darle unos días de permiso al general.

“Entonces, mientras ocurría eso, la opción que tomamos fue sacarlo a un permiso, desde el día de ayer. Paralelo, desde el 2 de diciembre, ordené que se iniciara una inspección en el cargo que él ejerció durante el tiempo que funcionó como comandante del Comando de Personal, desde agosto de este año hasta el 2 de diciembre”.

El presidente Gustavo Petro defendió al general Juan Miguel Huertas. | Foto: SEMANA

Es de recordar que el general Huertas se vio involucrado en unas supuestas alianzas con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, quien se encuentra en proceso de paz con el Gobierno Petro.