Suscribirse

Nación

“No sigue ejerciendo sus funciones”: ministro de Defensa sobre el general Juan Miguel Huertas

El general Huertas ha firmado algunos documentos luego del anuncio de la Procuraduría sobre su sanción.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 11:59 p. m.
Ejército abre investigación formal contra el general Huertas por presuntos nexos con disidencias.
“No sigue ejerciendo sus funciones”: ministro de Defensa sobre el general Juan Miguel Huertas. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (Tomada de redes sociales)

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el general Juan Miguel Huertas ya no está ejerciendo sus funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército Coper.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se revisarán las actuaciones del general Huertas. | Foto: Samantha Chavéz

La polémica alrededor del general Huertas no para. Esta semana se conoció un documento firmado por el alto oficial, quien estaba fungiendo sus funciones pese a la suspensión de tres meses que había impuesto la Procuraduría en su contra.

“Él no sigue ejerciendo sus funciones, desde el día de ayer no sigue ejerciendo sus funciones”, precisó el ministro Sánchez.

Agregó: “Lo que pasa es que son procedimientos que hay que cumplir. Si bien es cierto [que] salió el fallo, se tiene que hacer un decreto que pasa por requerimientos legales, revisión legal a nivel del Ejército, luego a nivel del Comando General, luego a nivel del Ministerio de Defensa, luego a nivel del presidente de la República, decreto que radiqué el día de ayer y está en revisión jurídica; esperamos que salga pronto”.

general Juan Miguel Huertas Comunicado Calarcá
El general Huertas resultó salpicado con presuntos nexos con las disidencias de alias Calarcá. | Foto: SEMANA

Así mismo, dijo el ministro de Defensa que mientras se surten los procesos, se tomó la decisión de darle unos días de permiso al general.

“Entonces, mientras ocurría eso, la opción que tomamos fue sacarlo a un permiso, desde el día de ayer. Paralelo, desde el 2 de diciembre, ordené que se iniciara una inspección en el cargo que él ejerció durante el tiempo que funcionó como comandante del Comando de Personal, desde agosto de este año hasta el 2 de diciembre”.

Gustavo Petro General Juan Miguel Huertas
El presidente Gustavo Petro defendió al general Juan Miguel Huertas. | Foto: SEMANA

Es de recordar que el general Huertas se vio involucrado en unas supuestas alianzas con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, quien se encuentra en proceso de paz con el Gobierno Petro.

El general Juan Miguel Huertas se unió a la campaña presidencial de Petro cuando fue retirado del Ejército durante el gobierno Duque.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo ataque de EE.UU. a presunta narcolancha en el Pacífico: hay cuatro muertos

2. Vidente colombiano vaticinó importante fallecimiento y generó alerta: “Una situación armada”

3. Así operan los militares de EE. UU. a pocos kilómetros de Venezuela: las nuevas imágenes del despliegue militar en el Caribe

4. La dura advertencia de minDefensa sobre la relación entre EE. UU. y Colombia: “Si se fracturan esas relaciones, ganan los criminales”

5. Brilló en Millonarios y ahora sería contratación estelar, junto a James Rodríguez, en Pumas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EjércitoMinisterio de DefensaFuerzas Militares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.