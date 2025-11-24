Huertas y Mejía, los dos generales que tienen en crisis al Ejército por presuntos nexos con grupos criminales

El reciente episodio del general Jun Miguel Huertas profundizó la crisis que hay en el Ejército por altos mandos militares bajo la lupa de las autoridades judiciales por sus presuntas conductas por fuera de la ley.

El primer caso, es el del general Federico Mejía, quien ha afrontado varios escándalos en la fuerza que han sido revelados por SEMANA.

SEMANA ha revelado varias actuaciones polémicas del general Federico Mejía. | Foto: SEMANA

Sobre el general Federico Mejía, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió indagación en su contra por el delito de concierto para delinquir.

SEMANA reveló varios episodios presuntamente ilegales que sucedieron durante el mando del general Mejía cuando era comandante en el Cauca.

Entre estos se encuentran, presuntas alianzas de militares con civiles armados, la posible relación de uniformados con disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia en El Plateado durante la operación Perseo, y el escandaloso caso-donde Mejía- sin tener funciones de Policía Judicial ordenó la libertad de traficante de cocaína con el producto ilegal y para el procedimiento usó un helicóptero de la institución.

Exministro de Defensa, Diego Molano, y el general Juan Miguel Huertas. | Foto: SEMANA

Recientemente, Noticias Caracol reveló el caso del general Juan Miguel Huertas, comandante del Comando de Personal del Ejército y las supuestas relaciones que tendría con las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

La noticia presentada por el medio señala que el oficial, cuando estaba retirado, habría brindado asesoría para crear empresas de vigilancia privada para favorecer, al parecer, a las disidencias de Calarcá.

Las disidencias de alias Calarcá habrían sido asesoradas por el general Juan Miguel Huertas. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

SEMANA, también había revelado en el caso del General Huertas, el expediente que tiene en la Justicia Especial para la Paz por un caso de falso positivo.

Sin embargo, y pese a las alertas que había sobre el general Huertas, el presidente Gustavo Petro, tomó la decisión de ordenar el reintegro del general, quien había sido retirado en el gobierno Duque.