Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que el general Juan Miguel Huertas sigue desempeñando sus funciones con normalidad como cabeza del Comando de Personal del Ejército, pese a haber sido suspendido por la Procuraduría General de la Nación por sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

El general Juan Miguel Huertas, resultó salpicado con presuntos vínculos con las disidencias de las Farc. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (Tomada de redes sociales)

De acuerdo con las fuentes, el presidente Gustavo Petro debe dar la orden a través de un acto administrativo para que Huertas se aparte del cargo, como lo ordenó la Procuraduría.

La decisión del Ministerio Público contra el oficial se dio luego de que fuera vinculado, presuntamente, con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, en un informe de Caracol Noticias.

#FelizLunes. El General Huertas a la fecha sigue firmado como Comandante del Comando de Personal. pic.twitter.com/ZsPIyY0c8A — Jorge Castillo (RA) (@JorgeECastilloL) December 1, 2025

En el escándalo también resultó salpicado el director de Inteligencia, Wilmer Mejía. De acuerdo con el reporte noticioso, el general Huertas, mientras estaba de civil, se habría comprometido con las disidencias de Calarcá para ayudarles a crear empresas de seguridad privada para que pudieran obtener seguridad especial de manera legal.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que acatarían la decisión de la Procuraduría en el caso del general Huertas. | Foto: Samantha Chavéz

Tras conocerse la información, la Procuraduría tomó decisiones como la de suspender al general Huertas y a Mejía de sus cargos. Hay que recordar que el general Huertas fue retirado del cargo en el gobierno Duque, y Petro lo reintegró al servicio en 2025.

El general Huertas hizo parte de los oficiales en retiro que se unieron a la campaña Petro Presidente, en donde públicamente expresaron su apoyo al entonces candidato.

Del general Huertas, como lo reveló SEMANA, sería uno de los oficiales que habría estado detrás de la barrida de generales cuando Petro asumió la Presidencia de la República.

También se le señala por algunos oficiales activos y en retiro con los que habló SEMANA, de ser la persona que había ayudado a debilitar la inteligencia militar.

El comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, indicó que se acataría la decisión de la Procuraduría. | Foto: Juan David Herrera/ El País