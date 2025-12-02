Suscribirse

Nación

Pese a la suspensión de la Procuraduría, el general Huertas sigue desempeñando sus funciones con normalidad

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, aseguraron que acatarían la decisión del Ministerio Público.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
general Juan Miguel Huertas Comunicado Calarcá
Pese a suspensión de la Procuraduría, el general Huertas sigue desempeñado sus funciones con normalidad. | Foto: SEMANA

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que el general Juan Miguel Huertas sigue desempeñando sus funciones con normalidad como cabeza del Comando de Personal del Ejército, pese a haber sido suspendido por la Procuraduría General de la Nación por sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Ejército abre investigación formal contra el general Huertas por presuntos nexos con disidencias.
El general Juan Miguel Huertas, resultó salpicado con presuntos vínculos con las disidencias de las Farc. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (Tomada de redes sociales)

De acuerdo con las fuentes, el presidente Gustavo Petro debe dar la orden a través de un acto administrativo para que Huertas se aparte del cargo, como lo ordenó la Procuraduría.

La decisión del Ministerio Público contra el oficial se dio luego de que fuera vinculado, presuntamente, con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, en un informe de Caracol Noticias.

En el escándalo también resultó salpicado el director de Inteligencia, Wilmer Mejía. De acuerdo con el reporte noticioso, el general Huertas, mientras estaba de civil, se habría comprometido con las disidencias de Calarcá para ayudarles a crear empresas de seguridad privada para que pudieran obtener seguridad especial de manera legal.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que acatarían la decisión de la Procuraduría en el caso del general Huertas. | Foto: Samantha Chavéz

Tras conocerse la información, la Procuraduría tomó decisiones como la de suspender al general Huertas y a Mejía de sus cargos. Hay que recordar que el general Huertas fue retirado del cargo en el gobierno Duque, y Petro lo reintegró al servicio en 2025.

El general Huertas hizo parte de los oficiales en retiro que se unieron a la campaña Petro Presidente, en donde públicamente expresaron su apoyo al entonces candidato.

Del general Huertas, como lo reveló SEMANA, sería uno de los oficiales que habría estado detrás de la barrida de generales cuando Petro asumió la Presidencia de la República.

También se le señala por algunos oficiales activos y en retiro con los que habló SEMANA, de ser la persona que había ayudado a debilitar la inteligencia militar.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, afirmó que los uniformados de la institución continúan con su labor constitucional en la zona rural de Jamundí, para restablecer el orden.
El comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, indicó que se acataría la decisión de la Procuraduría. | Foto: Juan David Herrera/ El País

Sobre su rol vigente en el Ejército, pese a la suspensión por tres meses por parte de la Procuraduría, la denuncia la hizo el mayor en retiro Jorge Castillo, quien publicó un documento actual firmado por el oficial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

2. Nuevo DT de Santa Fe llegó y no dio esperanzas para 2026: palabras ‘queman’ en la hinchada

3. Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

4. La Fiscalía denunció que personas “extrañas” se metieron a revisar el proceso de Nicolás Petro

5. Este es el exdirector del DAS, cuyo nombramiento tiene distanciados a Gustavo Petro y Angie Rodríguez: su nombre genera ruido en la Casa de Nariño

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de DefensaProcuraduríaEjército

Noticias Destacadas

Nicolás Petro, dinero, maleta

La Fiscalía denunció que personas “extrañas” se metieron a revisar el proceso de Nicolás Petro

Redacción Semana
La gente pasa junto a un espectáculo de luces navideñas que representa un autobús chiva en Medellín, Colombia, el 27 de noviembre de 2025

¿Cómo ‘pinta’ el clima para diciembre? Ideam reveló cómo estará la primera semana

Redacción Semana
Capitán Pablo Másmela, subteniente María Mora y el carro en el que fueron hallados sin vida.

Sale a la luz la verdad sobre la supuesta testigo que vio cuando capitán mató a subteniente en Cantón Norte: abogado contó todo

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.