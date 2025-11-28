Suscribirse

Confidencial

La molestia de las empresas de vigilancia tras el escándalo del Gobierno con disidencias de Calarcá

Piden que se investiguen 18 licencias que fueron expedidas y que generan dudas.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 7:54 p. m.
El proceso busca contratar la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.
Empresas de vigilancia. Referencia | Foto: Getty Images

Un sector del gremio de las empresas de vigilancia privada lanzó su molestia tras el escándalo sobre los presuntos nexos de disidencias de las Farc de alias Calarcá con el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia de la DNI.

El gremio le pidió a las autoridades competentes resultados prontos en las investigaciones que se están adelantando al respecto.

Wilmar Mejía, el general Juan Miguel Huertas y Calarcá
El general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía. | Foto: SEMANA / X @wilmarmejia

“Necesitamos que la Fiscalía investigue alrededor de 18 licencias exprés que se expidieron en los últimos cuatro años. Por eso requerimos claridad y sobre todo celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes estamos cumpliendo la ley”, dijo Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada CONFEVIP.

Es de anotar que por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación suspendió al general Huertas y al director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quienes resultaron salpicados con el caso de presuntos nexos de las disidencias de Calarcá.

