Un sector del gremio de las empresas de vigilancia privada lanzó su molestia tras el escándalo sobre los presuntos nexos de disidencias de las Farc de alias Calarcá con el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia de la DNI.

El gremio le pidió a las autoridades competentes resultados prontos en las investigaciones que se están adelantando al respecto.

El general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía. | Foto: SEMANA / X @wilmarmejia

“Necesitamos que la Fiscalía investigue alrededor de 18 licencias exprés que se expidieron en los últimos cuatro años. Por eso requerimos claridad y sobre todo celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes estamos cumpliendo la ley”, dijo Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada CONFEVIP.