Cada encuentro de empresarios tiene una agenda con varios temas que son común denominador. En Analdex, gremio de comercio exterior no fue distinto.

Durante el 36 Congreso Nacional de Exportadores que se adelanta en Barranquilla, pusieron sobre el tapete las preocupaciones. Y aunque se suman a los demás gremios que se sienten preocupados por las inversiones forzosas, por la economía y las tasas de interés, en este caso en particular tienen puntos que han hecho parte de los anuncios del Gobierno en los últimos días.

¿Por qué medidas comerciales contra Israel y no con los que no respetan derechos humanos?

Allí está, por ejemplo, la prohibición de exportaciones de carbón a Israel, que tiene efecto en varios sectores de la economía, como lo señalaron este 22 de agosto los camioneros, que dicen que pierden al menos 88.000 viajes. Dicha prohibición llevó al presidente de Analdex, Javier Díaz, a expresar que no entiende la razón por la cual se aplican medidas comerciales en contra de Israel, pero no en contra de Nicaragua, Cuba y Venezuela, “que no respetan los derechos humanos”.