La reforma tributaria de los $12 billones toca al menos 10 temas, dice director de la Dian en entrevista con SEMANA, ¿Quién pagará?

Lo que sucedería si no hay reforma

Creo que este Gobierno ha sido responsable al sacrificar proyectos para hacer cumplir la regla fiscal. Donde eso no se dé, nos perjudicamos todos, porque nuestros bienes, el patrimonio, todo va a valer muchísimo menos. Incluso, las pensiones en un futuro no valdrían lo mismo con un peso desvalorizado.

Algo más que bajar tasa a empresas

Menos laxos con los evasores

Tendrá al menos 10 aspectos

J.V. : Esos 12 billones saldrían de al menos diez aspectos que se están estudiando. Hay unos que van a favorecer a los contribuyentes y hay otros con los cuales tendrían que pagar más, pero enfatizo en que esta construcción forma parte de un trabajo conjunto. Podríamos no hacer nada. El Congreso y los mismos empresarios podrían estar en contra, pero implicaría ese problema que mencioné: el no pago de la deuda y llegar a una devaluación.

No se ha hecho una sola reforma progresiva

Un sistema progresivo hace que casi todos los sectores tengan las mismas tasas reales, pero con el lobby que ha existido, algunos sectores se han favorecido. Por ejemplo, el financiero, que tiene una tasa menor al manufacturero. Eso no es adecuado, implica que no hay una equidad horizontal.

Altos ingresos, baja tributación

¿Tocarán otra vez los dividendos?

Y lo que se dejará quieto

SEMANA: Si no puede hablar mucho de lo que va a poner en la reforma, cuéntenos sobre lo que no se va a tocar...

J.V.: No se va a tocar el IVA, ni se va a ampliar la base de contribuyentes. Aunque en algunos países, como Uruguay, cuando tocan el IVA, crean otro social o progresivo para que las personas con bajos ingresos tengan un monto excluido del impuesto. Eso en Colombia ahora no se abordará, pero hay países que ya lo han hecho.

J.V.: Mientras que no se controle adecuadamente la evasión no se puede acabar con el 4 x 1.000, porque genera un recaudo que contribuye a las finanzas del Estado. Estaría de acuerdo en que en algún momento se elimine, porque es antitécnico.

Estímulos: a quién si y a quién no

No hubo reforma estructural

J.V.: Realmente no lo fue. Una reforma estructural es cuando se logra que el 80 por ciento del recaudo se genere en las personas naturales, no en las empresas.

Y las pensiones...

J.V.: Sobre eso quiero dar una opinión muy personal, pues no se va a incluir en la reforma. Pienso que las pensiones, a partir de cierto monto (más de 15 millones), deberían estar gravadas. Los regímenes especiales y las pensiones altas están subsidiadas por el Estado. Esas personas no ahorraron lo que les están pagando. Lo justo sería que pagaran algo de impuesto.

No llegó a la Dian por amiguismo

J.V.: El ministro y yo fuimos profesores de la Universidad Nacional. Somos amigos porque lo conozco hace rato. Pero para mí fue una sorpresa ser llamado a la Dian. Si me escogieron no es por la amistad, sino por lo que he hecho y he trabajado. No creo que sea por ser amigo de Bonilla. Y a Petro no lo conocía personalmente. Ahora, ya lo conocí.