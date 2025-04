¿Es posible solicitar la prima de mitad de año de manera anticipada?

¿Qué establece la ley sobre el pago de la prima de mitad de año?

La prima de mitad de año se debe pagar a más tardar el 20 de junio de cada año . Esto significa que la ley no establece la obligación de adelantar este pago, sino que especifica la fecha máxima para su entrega.

¿Es posible solicitar la prima de manera anticipada?

Aunque la ley no menciona explícitamente la posibilidad de solicitar el pago anticipado de la prima de mitad de año, no existe una prohibición que impida a los empleadores pagarla antes del plazo establecido. La decisión sobre si se adelanta o no depende de la voluntad del empleador, siempre y cuando se garantice que el pago se realice antes del 20 de junio.