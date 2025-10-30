La visión que transformó el urbanismo en Cartagena: “El buen gusto tiene que ser algo que conecte con todos”

A veces seguimos los pasos de nuestros padres sin darnos cuenta. Otras, los reinterpretamos hasta crear un camino completamente distinto.

En esas bifurcaciones, entre la herencia y la intuición, entre lo aprendido y lo que todavía no existe, suelen nacer las visiones que transforman lugares, oficios y hasta ciudades. Algo así le ocurrió al promotor Rodrigo Puente, cuya visión ha sido fundamental en la transformación urbanística de Cartagena.

Rodrigo Puente, 40 años de visión

Su historia no empezó con un plan, sino con una búsqueda: la de alguien que quería entender por qué algunos espacios generan calma, armonía o pertenencia, y otros no.

Detrás de cada gran transformación hay una mezcla de referencias dispares: lo que vimos de niños, lo que admiramos de lejos, las conversaciones que nos abrieron una puerta inesperada.

Rodrigo convirtió esa combinación en una forma muy suya de mirar el mundo, pero el modo en que lo hizo —y las personas que lo marcaron— son parte del viaje que el oyente descubrirá en este episodio del pódcast Lujo apacible frente al mar.

morros, una historia de éxito

Lo que más llama la atención en la trayectoria de Rodrigo no es solo su éxito, sino la coherencia entre su manera de pensar y la forma en que habita los espacios. Algo en su historia demuestra que las ideas sólidas no se construyen solo con materiales, sino con sensibilidad y propósito.

Hay respuestas en su voz, en su memoria y en una palabra que, sin proponérselo, resume cuarenta años de trabajo que hoy son evidentes en morros. Se trata de una visión que no se impone, sino que invita a mirar distinto.