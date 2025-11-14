El ecosistema empresarial del Valle del Cauca está compuesto por más de 115.000 empresas de distintos tamaños que dinamizan la economía de la región, generando empleo, movilidad social y bienestar. Detrás de este potencial está la Cámara de Comercio de Cali, una entidad que acompaña a los empresarios -protagonistas del progreso-, para crecer, innovar y abrirse a nuevos mercados.

Bajo el liderazgo de María del Mar Palau, la Cámara de Comercio de Cali ha redefinido su estrategia para enfocarse en el apoyo a las empresas, agrupadas en tres motores de transformación: dinamizadoras regionales, pioneras globales y habilidades en acción para promover el talento local que busca oportunidades laborales y académicas.

En este podcast, Palau explica al detalle la importancia de cada uno de esos motores y las acciones que está liderando desde la Cámara para impulsarlos. Durante la conversación, la directiva también precisa las claves para construir una identidad regional poderosa basada en una mentalidad posibilista que permita competir con confianza en el escenario global y habla de cómo están surgiendo industrias insospechadas en la región.

A lo largo de la charla se traza una hoja de ruta para empresarios establecidos, emprendedores en ciernes y cualquier persona interesada en conocer el trabajo de la Cámara de Comercio de Cali para impulsar al sector empresarial. Palau no solo analiza los desafíos actuales, sino que despliega un mapa de posibilidades y soluciones concretas para avanzar en el camino del progreso económico en la región.