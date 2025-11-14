Suscribirse

Podcast

Así es la estrategia que impulsa al sector empresarial del Valle del Cauca: “Necesitamos pasar a una mentalidad posibilista”

María del Mar Palau, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, explica en este podcast los componentes claves del trabajo de esta entidad para fomentar el desarrollo económico en la región.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 8:53 p. m.
La Cámara de Comercio de Cali ha redefinido su estrategia para enfocarse en el apoyo a las empresas, agrupadas en tres motores de transformación.
La Cámara de Comercio de Cali ha redefinido su estrategia para enfocarse en el apoyo a las empresas, agrupadas en tres motores de transformación. | Foto: Semana

El ecosistema empresarial del Valle del Cauca está compuesto por más de 115.000 empresas de distintos tamaños que dinamizan la economía de la región, generando empleo, movilidad social y bienestar. Detrás de este potencial está la Cámara de Comercio de Cali, una entidad que acompaña a los empresarios -protagonistas del progreso-, para crecer, innovar y abrirse a nuevos mercados.

Bajo el liderazgo de María del Mar Palau, la Cámara de Comercio de Cali ha redefinido su estrategia para enfocarse en el apoyo a las empresas, agrupadas en tres motores de transformación: dinamizadoras regionales, pioneras globales y habilidades en acción para promover el talento local que busca oportunidades laborales y académicas.

En este podcast, Palau explica al detalle la importancia de cada uno de esos motores y las acciones que está liderando desde la Cámara para impulsarlos. Durante la conversación, la directiva también precisa las claves para construir una identidad regional poderosa basada en una mentalidad posibilista que permita competir con confianza en el escenario global y habla de cómo están surgiendo industrias insospechadas en la región.

A lo largo de la charla se traza una hoja de ruta para empresarios establecidos, emprendedores en ciernes y cualquier persona interesada en conocer el trabajo de la Cámara de Comercio de Cali para impulsar al sector empresarial. Palau no solo analiza los desafíos actuales, sino que despliega un mapa de posibilidades y soluciones concretas para avanzar en el camino del progreso económico en la región.

No se pierda el podcast Protagonistas del progreso, en semana.com y Spreaker.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walmart, Target, o Aldi en el Día de Acción de Gracias, ¿cuál tiene las mejores ofertas de comida para este día?

2. Crimen en reconocida heladería de Cali tendría conexión con asesinato de jueza de paz 24 horas antes: esto es lo que se sabe

3. La joven de 28 años que ya tiene apartamento en Nueva York: así logró comprar en una de las ciudades más caras del mundo

4. “Nuevamente manipulando”: dirigente gremial arremetió contra Gustavo Petro. Este fue el fuerte cruce de mensajes

5. Asesinaron al hermano de una exparticipante del ‘Desafío’: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

podcastCámara de Comercio de CaliempresarioemprendimientoInnovación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.