Hay proyectos que nacen de una idea, y otros que parecen brotar del paisaje. Rodrigo Puente, el gran promotor detrás de morros, comparte un punto de vista poco común en este episodio: el del creador que escucha a la naturaleza antes de levantar una pared. Porque cuando el mar dicta el ritmo y la brisa entra, la arquitectura deja de ser estructura y se convierte en experiencia.

La historia de morros se mueve entre el rumor de las olas, los atardeceres que se alargan y esa búsqueda silenciosa de equilibrio que solo ocurre cuando el entorno no se conquista, sino que se respeta.

Aquí, el lujo no se mide en metros cuadrados, sino en respiraciones lentas y en la calma que se instala cuando el tiempo decide bajar la velocidad.

morros vita, una vida frente al mar

Rodrigo habla desde un lugar donde las líneas limpias conviven con lo orgánico, y donde la idea de “vida frente al mar” no es una postal, sino una manera de mirar.

En sus palabras, se intuye la certeza de que el verdadero bienestar ocurre cuando lo natural, el concreto y lo humano se funden en uno.

Y en ese punto exacto —donde el horizonte nunca se acaba— nace la emoción que recorre este episodio: el estilo morros.

Más que un retrato de un proyecto, morros es una invitación a mirar nuestro modo de vivir de otra manera: a redescubrir lo esencial, a entender que el diseño también puede ser un gesto de gratitud con el paisaje y a recordar que la felicidad muchas veces se esconde en los sonidos que no queremos interrumpir.

En este nuevo episodio de lujo apacible frente al mar podrá disfrutar de:

Una mirada íntima a la relación entre arquitectura, naturaleza y bienestar.

La filosofía de un “lujo apacible”, sin excesos ni artificios.

Reflexiones sobre cómo el entorno puede transformar la manera en que habitamos.

Un recorrido sonoro que invita a bajar el ritmo y volver a lo esencial.