Vivienda

morros vita inicia construcción en Serena del Mar

Ubicado en las playas concesionadas de Serena del Mar, en Cartagena, este condominio con amenidades de lujo tiene apartamentos desde los 804 millones de pesos, destacándose como una oportunidad de inversión. Otros proyectos de la misma familia ya alcanzan una valorización anual del 10 %.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 6:00 a. m.
mo | vita es un moderno condominio con apartamentos de una, dos y tres alcobas desde 804 millones de pesos y amenidades para todos.
mo | vita es un moderno condominio con apartamentos de una, dos y tres alcobas desde 804 millones de pesos y amenidades para todos. Foto: morros vita

Luego de cumplir con todos los requisitos que exige la compañía fiduciaria para alcanzar las condiciones de giro, el proyecto morros vita (mo | vita), ubicado en las playas concesionadas de Serena del Mar, en Cartagena, anuncia que iniciará obra el próximo mes de marzo.

Este hito refleja la preferencia que tiene el mercado por los condominios morros, que con este anuncio se sumaría a la evolución que ha tenido desde el 2015 en la Ciudad Soñada:

  • Cinco proyectos terminados (eco, ío, zoe, eos y kai).
  • Tres proyectos en construcción (park 1, aura y vita).
  • Un proyecto en preventa (park 2).

Y es que esta es una de las ventajas con las que cuentan los clientes: tener la posibilidad de conocer los condominios ya entregados y ver cómo será su apartamento de playa.

Estos proyectos han tenido una valorización constante en el tiempo. En los últimos 10 años, cuando se inició la preventa del primero de ellos en la Ciudad Soñada (morros eco), han alcanzado una valorización anual del 10 % y algunos de ellos cuentan con una acumulada del 89,9 %. Una cifra muy significativa que confirma la aceptación y valorización del mercado hacia estos condominios.

Contenido en colaboración

El acuerdo que cambió las reglas para los pilotos de Avianca: así opera este modelo pionero en Colombia

Contenido en colaboración

Desde Medellín se forma una nueva generación de pilotos comerciales para enfrentar los retos de la aviación moderna

Contenido en colaboración

Aeropuerto El Dorado no ha cumplido recomendaciones para mejorar su capacidad: “Podría llegar a 100 operaciones hora”

Contenido en colaboración

¿En qué casos puede acogerse a la insolvencia económica? Estas son las recomendaciones de Asobancaria

Contenido en colaboración

De 14 aeropuertos con planes de mejoramiento a cargo de Aerocivil, solo seis avanzan a buen ritmo

Contenido en colaboración

Claro, la mejor red móvil del país, según la firma Ookla. ¿Cómo lo logró?

Contenido en colaboración

Elizabeth Parra quiere ser la voz de la propiedad horizontal en el Congreso: sus propuestas a la Cámara por Bogotá

Cápsulas

Ahorro en cesantías supera los $26 billones y más de la mitad de retiros se destinan a vivienda

Barranquilla

Alejandro Char resaltó cifras de Camacol sobre venta de vivienda nueva en Barranquilla: creció 4,6 veces más que el resto del país

Contenido en colaboración

Nuevo proyecto de apartamentos premium en el corazón del Eje Cafetero: “Esta oportunidad no se repite”

morros vita
mo | vita cuenta con la certificación Best Place to Live®. Foto: morros vita

Además de que la inversión en finca raíz es una de las más rentables, sobre todo cuando se trata de propiedades frente al mar, las cuales ganan valorización en el tiempo y generan rentabilidad como activo.

morros vita (mo | vita), el arte de vivir frente al mar

mo | vita es un moderno condominio con apartamentos de una, dos y tres alcobas desde 804 millones de pesos y amenidades para todos: salida directa a la playa, oasis de piscinas, jacuzzis, carril de nado, zona húmeda y seca para juegos de niños, reading garden, gimnasio, zona para yoga, entre otras.

Best Place to Live: un sello que trasciende la arquitectura

mo | vita cuenta con la certificación Best Place to Live®, que evalúa no solo la estética o la funcionalidad, sino la experiencia completa del cliente —desde la preventa, el proceso de construcción, la entrega, hasta la posventa—. En palabras de Rodrigo Puente, promotor del proyecto, representa una “evolución en todas las etapas del servicio … siempre buscando que quienes habitan nuestros condominios recreen sus propios momentos en familia”, aseguró.

morros vita
Ubicado en las playas concesionadas de Serena del Mar, en Cartagena, este condominio con amenidades de lujo tiene apartamentos desde los 804 millones de pesos. Foto: morros vita

Este respaldo, además, contribuye a que mo | vita no solo se perciba como un proyecto más, sino como una promesa de calidad y cumplimiento, elemento clave para quienes invierten con visión a mediano o largo plazo.

Si le interesa conocer más información sobre este proyecto, puede visitar este link, el showroom de morros en Bocagrande o el Centro de Ventas Serena del Mar, en el kilómetro 8 vía al mar.

*Contenido elaborado con el apoyo de morros.

Más de Contenido en colaboración

El capitán William Polanco, presidente de la Organización de Aviadores de Avianca, uno de los principales sindicatos de la industria aérea.

El acuerdo que cambió las reglas para los pilotos de Avianca: así opera este modelo pionero en Colombia

Escuela Halcones

Desde Medellín se forma una nueva generación de pilotos comerciales para enfrentar los retos de la aviación moderna

ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Aeropuerto El Dorado no ha cumplido recomendaciones para mejorar su capacidad: “Podría llegar a 100 operaciones hora”

Aunque la insolvencia es legítima y necesaria para quienes enfrentan dificultades reales, no es una estrategia para eludir las obligaciones.

¿En qué casos puede acogerse a la insolvencia económica? Estas son las recomendaciones de Asobancaria

Oinac avanza en un plan que incluirá un nuevo edificio internacional, 330 plazas adicionales de parqueo y cuatro nuevas posiciones de parqueo para aviones.

De 14 aeropuertos con planes de mejoramiento a cargo de Aerocivil, solo seis avanzan a buen ritmo

Claro - API

Claro, la mejor red móvil del país, según la firma Ookla. ¿Cómo lo logró?

Tras más de 15 años de experiencia en el sector privado, Elizabeth Parra busca que la propiedad horizontal tenga representación directa en el Congreso.

Elizabeth Parra quiere ser la voz de la propiedad horizontal en el Congreso: sus propuestas a la Cámara por Bogotá

Según Efraín Cepeda, con la Gira Azul ha podido comprobar que después del 8 de marzo tendrán un partido triunfante.

“Vamos a entregar un Partido Conservador triunfante el 8 de marzo”: Efraín Cepeda revela sus cálculos para las próximas elecciones

Hoy, Helicol tiene una flota de ocho helicópteros bimotores que, sumados a las aeronaves de su red de aliados, alcanzan un total de 22 equipos distribuidos en todo el país.

¿Moverse en helicóptero por Colombia? Esta empresa ofrece vuelos chárter a buen precio: “Pueden salir igual que un taxi”