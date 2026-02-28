morros vita inicia construcción en Serena del Mar

Luego de cumplir con todos los requisitos que exige la compañía fiduciaria para alcanzar las condiciones de giro, el proyecto morros vita (mo | vita), ubicado en las playas concesionadas de Serena del Mar, en Cartagena, anuncia que iniciará obra el próximo mes de marzo.

Este hito refleja la preferencia que tiene el mercado por los condominios morros, que con este anuncio se sumaría a la evolución que ha tenido desde el 2015 en la Ciudad Soñada:

Cinco proyectos terminados (eco, ío, zoe, eos y kai).

Tres proyectos en construcción (park 1, aura y vita).

Un proyecto en preventa (park 2).

Y es que esta es una de las ventajas con las que cuentan los clientes: tener la posibilidad de conocer los condominios ya entregados y ver cómo será su apartamento de playa.

Estos proyectos han tenido una valorización constante en el tiempo. En los últimos 10 años, cuando se inició la preventa del primero de ellos en la Ciudad Soñada (morros eco), han alcanzado una valorización anual del 10 % y algunos de ellos cuentan con una acumulada del 89,9 %. Una cifra muy significativa que confirma la aceptación y valorización del mercado hacia estos condominios.

mo | vita cuenta con la certificación Best Place to Live®. Foto: morros vita

Además de que la inversión en finca raíz es una de las más rentables, sobre todo cuando se trata de propiedades frente al mar, las cuales ganan valorización en el tiempo y generan rentabilidad como activo.

morros vita (mo | vita), el arte de vivir frente al mar

mo | vita es un moderno condominio con apartamentos de una, dos y tres alcobas desde 804 millones de pesos y amenidades para todos: salida directa a la playa, oasis de piscinas, jacuzzis, carril de nado, zona húmeda y seca para juegos de niños, reading garden, gimnasio, zona para yoga, entre otras.

Best Place to Live: un sello que trasciende la arquitectura

mo | vita cuenta con la certificación Best Place to Live®, que evalúa no solo la estética o la funcionalidad, sino la experiencia completa del cliente —desde la preventa, el proceso de construcción, la entrega, hasta la posventa—. En palabras de Rodrigo Puente, promotor del proyecto, representa una “evolución en todas las etapas del servicio … siempre buscando que quienes habitan nuestros condominios recreen sus propios momentos en familia”, aseguró.

Ubicado en las playas concesionadas de Serena del Mar, en Cartagena, este condominio con amenidades de lujo tiene apartamentos desde los 804 millones de pesos. Foto: morros vita

Este respaldo, además, contribuye a que mo | vita no solo se perciba como un proyecto más, sino como una promesa de calidad y cumplimiento, elemento clave para quienes invierten con visión a mediano o largo plazo.

Si le interesa conocer más información sobre este proyecto, puede visitar este link, el showroom de morros en Bocagrande o el Centro de Ventas Serena del Mar, en el kilómetro 8 vía al mar.

